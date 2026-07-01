En el curso de esta semana tuvo lugar la apertura de la nueva sede de la Fundación LAR, de La Agrícola Regional Coop. Ltda., ratificando su compromiso con la educación, el desarrollo humano y los valores cooperativos. El nuevo espacio, un inmueble icónico de la cooperativa en el extremo sur de la avenida Independencia, amplió sus espacios para el funcionamiento de talleres de formación y cursos varios, ampliando de esta forma su modalidad de celebrar acuerdos con universidades y otras instituciones, como lo viene haciendo.

Al acto asistió el intendente municipal Dr. Marcelo Cerutti y parte de su gabinete, representantes del ámbito educativo y organismos públicos de la región. Participaron de la jornada el Consejo de Administración de Fundación LAR, encabezado por su presidente Guillermo Müller; la directora, Lic. Natalia De Noni; autoridades del Consejo de Administración de La Agrícola Regional Coop. Ltda., encabezadas por su presidente Horacio Gross; la línea gerencial de LAR, liderada por el gerente general Cr. Diego Maier;

El acto reunió también a representantes de organismos de las localidades donde la Fundación desarrolla su labor, que se extiende a todos los pueblos y ciudades donde LAR posee sucursales. Asistieron autoridades del Consejo General de Educación; referentes del ámbito académico y educativo; integrantes de la MICRA; autoridades del Pre Delta; padrinos, colaboradores y amigos de la institución.

En su mensaje, Guillermo Müller expresó con convicción: “Un sueño cumplido para seguir construyendo oportunidades”, agradeciendo al Consejo de Administración de LAR por la cesión del inmueble y resaltando el compromiso de los colaboradores, extendiendo el reconocimiento a todos los que hicieron posible este logro con dedicación y entrega.

La nueva sede será también el ámbito de funcionamiento del Centro de Formación Profesional N.º 3, fruto del convenio con el Consejo General de Educación, que permitirá ampliar la oferta de capacitación y brindar nuevas herramientas a jóvenes y adultos de la región.