Hay noticias policiales cuya publicación nos incomoda. No tanto por la insignificancia del botín robado, hurtado o como quiera calificárselo, sino porque desconocemos el contexto. Son esas informaciones que nos ponen ante la disyuntiva de publicarlas o dejarlas pasar.

Este es un caso. Un hombre de 26 años fue detenido en la mañana del 1° de julio, en Victoria, tras sustraer una bolsa de leña de una vivienda ubicada en la esquina de Junín y Paso de la Patria.

Alguien se sintió perjudicado y llamó al 911. La Policía hizo lo que debía hacer: patrulló la zona y encontró al sospechoso en la esquina de Yatay y Lamadrid, todavía con el cuerpo del delito sobre el hombro.

Por una bolsa de leña debió intervenir la Fiscalía de turno, también cumpliendo con su obligación. El hombre fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado luego del examen médico. La leña fue devuelta a su propietaria y es muy probable que el detenido recuperara la libertad pocas horas después.

Pero cuando decimos "por una bolsa de leña" también podemos equivocarnos. Tal vez para la persona damnificada no era poca cosa. Quizás viva de vender leña para sostenerse día a día, o hizo un esfuerzo para comprarla y enfrentar el frío del invierno. Además, a nadie le resulta indiferente que le roben.

También ignoramos quién era el hombre detenido. Quizás buscaba un poco de calor para su familia y eligió el peor camino para conseguirlo. Tal vez sea un reincidente que hace del robo una forma de vida. Quizás conviva con una enfermedad, con la indigencia o con alguna otra circunstancia que desconocemos. O quizás no haya ninguna historia detrás y simplemente decidió apropiarse de lo ajeno.

Nunca lo sabremos.

El periodismo se ha convertido, en buena medida, en un sistema de procesamiento de urgencias. Todo debe publicarse rápido. Nadie invertiría tiempo en reconstruir lo que hay detrás de una bolsa de leña. Sería demasiado esfuerzo para una noticia demasiado pequeña.

Y, sin embargo, detrás de las noticias pequeñas suele esconderse la dimensión más humana de una sociedad. El problema es que todos estamos demasiado ocupados para detenernos a buscarla.