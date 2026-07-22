Crespo- En la Escuela Nº 187 “Argentina Soberana” se realizó semanas atrás la reunión prevista para la renovación de autoridades de la cooperadora de la institución que, como tantas otras asociaciones sin fines de lucro, apunta a mejorar la calidad educativa recaudando fondos, gestionando recursos y financiando proyectos institucionales, además de fortalecer el sentido de pertenencia y el vínculo entre la comunidad y la escuela.

La actual quedó integrada de la siguiente manera: Presidente, Luis ‘Tito’ Berdón; Tesorera, Lorena Gerk y Secretaria, Daiana Gómez. Vocales titulares: Emanuel Rodríguez, Celeste Dorsi, Natalia Rodríguez y Mariela Dechant. Vocales suplentes: Carolina Utz y Jésica Rickert. Revisor de cuentas titular: Daiana Siebenlist; Directora: Gabriela Angelini.

Más allá de los cambios de algunos nombres, el objetivo sigue siendo el mismo: acompañar a la institución cubriendo necesidades operativas, edilicias y de equipamiento, siendo un puente entre las familias y la escuela, creando comunidad y buscando lograr igualdad de oportunidades.

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El presidente explicó a Paralelo32 que la prioridad actual es finalizar el techado, con la colocación de los desagües y canaletas correspondientes, además de completar la instalación eléctrica. “Los proyectos se definen en cada reunión, de acuerdo con las necesidades que van surgiendo en la institución y las prioridades que se detectan en conjunto”, aclaró.

Mirando hacia atrás, opinó que “Sin dudas, el logro más importante que conseguimos como grupo ha sido el techado del patio, una obra muy esperada por toda la comunidad educativa. También destacamos la construcción del playón para bicicletas, que brinda mayor comodidad y seguridad a los estudiantes”.

Destacó que “El próximo proyecto es techar el pasillo que conduce al comedor y el trayecto que une las aulas con los baños. Esos sectores permanecen descubiertos y, durante los días de lluvia, tanto los alumnos como los docentes se mojan al trasladarse entre esos espacios”.

Compromiso

Berdón destacó a este medio que, “El compromiso de las familias es excepcional. Siempre encontramos una gran predisposición para colaborar y acompañar cada iniciativa que proponemos”.

“La comunicación con el equipo directivo y los docentes es muy buena y fluida, lo que permite trabajar de manera organizada y en conjunto por el bienestar de la institución”, agregó.

En relación al manejo económico, resaltó que “Además del sobre de cooperadora, en el que cada familia colabora con el monto que puede, realizamos diferentes ventas para recaudar fondos. Este año volvimos a organizar "La Noche del Choripán" y una venta de pastas. Luego del receso invernal tenemos prevista una nueva venta, aunque todavía no está definido el producto. Siempre analizamos qué es lo que más consumen las familias para ofrecer propuestas accesibles, priorizando la mejor relación entre precio y calidad y cuidando el bolsillo de la comunidad”.

Berdón reconoció que “La situación económica nos afecta, como ocurre en toda la sociedad, por lo que debemos planificar cuidadosamente cada actividad y cada proyecto. Nuestra mayor motivación es devolver, a través de nuestro trabajo, una pequeña parte de todo lo que la institución hace cada día por nuestros gurises”.