Las cinco universidades que integran el Consorcio AFIDEER fueron incorporadas a la segunda edición del Proyecto Internacional Potencial Emprendedor de los Universitarios Latinoamericanos (PEUL-2ª-R), una investigación académica que busca analizar cómo se construye el espíritu emprendedor entre los estudiantes universitarios y cuáles son los factores que favorecen el desarrollo de nuevos emprendimientos.

La participación de las universidades entrerrianas es posible gracias a la articulación que AFIDEER mantiene con la Red Internacional para la Formación, Investigación y Desarrollo del Emprendimiento (AFIDE), la Universidad de Salamanca y el Observatorio Latinoamericano de Emprendimiento (OLE) -impulsado por la Cátedra Héctor Motta de la Universidad de Salamanca- consolidando un puente entre el ecosistema universitario de la provincia y una de las principales redes internacionales dedicadas al estudio del emprendedorismo.

El proyecto reúne a más de 40 universidades de Latinoamérica y otros continentes, cuyos resultados serán posteriormente comparados con instituciones de Europa, Asia y países árabes, permitiendo conocer cómo evolucionan las capacidades emprendedoras de los jóvenes en distintos contextos culturales y económicos.

Una radiografía del potencial emprendedor

Durante los próximos cuatro meses —entre julio y octubre— cada una de las universidades participantes realizará un relevamiento entre sus estudiantes de grado mediante un cuestionario diseñado especialmente para evaluar el potencial emprendedor.

La investigación no sólo analizará la intención de crear emprendimientos, sino también la vocación profesional, las capacidades individuales y la influencia que ejercen el entorno familiar, la universidad y el contexto social sobre las decisiones de los estudiantes.

Como parte del proyecto, cada universidad deberá relevar al menos al 20% de su matrícula estudiantil. Posteriormente elaborará un informe propio, mientras que toda la información será integrada en una base de datos internacional administrada por AFIDE.

Información para la toma de decisiones

Desde AFIDEER destacaron que la participación en este proyecto permitirá que las universidades de Entre Ríos cuenten con información estratégica para fortalecer sus políticas de formación emprendedora, adaptar programas académicos y diseñar nuevas herramientas orientadas al desarrollo del talento joven.

Asimismo, remarcaron que esta iniciativa refleja uno de los principales objetivos del Consorcio: generar vínculos permanentes entre las universidades de la provincia y los principales espacios internacionales de investigación, innovación y emprendedorismo.

Resultados con proyección internacional

Los primeros resultados del relevamiento estarán disponibles hacia fines de octubre y formarán parte de los informes institucionales de cada universidad participante.

Posteriormente, las conclusiones generales del estudio serán presentadas en el XIV Congreso Internacional de AFIDE, que se desarrollará en noviembre de 2026 en Panamá, donde se compartirán los resultados obtenidos en las distintas universidades participantes y se avanzará en la comparación internacional de los datos.