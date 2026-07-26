Victoria.- La Coordinación Departamental de Educación de Jóvenes y Adultos de Victoria cerrará el primer cuatrimestre del año con un balance que supera las expectativas. Más de 500 personas completaron las distintas propuestas de formación y una cantidad similar permanece en lista de espera para incorporarse al segundo ciclo, previsto para comenzar el 3 de agosto.

La coordinadora departamental, Sandra Correa, destacó que el principal cambio implementado este año fue el reemplazo de las capacitaciones anuales por un formato cuatrimestral, una experiencia piloto que, según afirmó, “ha funcionado muy bien” y permitió llegar a más vecinos.

“Estamos cerrando el primer cuatrimestre con un número importante de egresados. Todavía estamos terminando el relevamiento, pero ya superamos los 500”, amplió a Paralelo32. Al mismo tiempo, recordó que la convocatoria realizada a comienzos de año evidenció un marcado interés de la comunidad, con miles de inscriptos y una importante lista de espera que ahora buscarán atender con una nueva oferta de cursos.

La propuesta comprende tanto capacitaciones laborales como formación profesional y oficios. Entre las alternativas se encuentran gestión contable, gestión de pymes, diseño gráfico y páginas web, turismo y recreación, inglés, lengua de señas, peluquería, carpintería, panadería, repostería y sanitarista, entre otras. También se incorporaron perfiles nuevos, como el de mozo, que despertaron un fuerte interés entre los jóvenes.

Precisamente, uno de los aspectos que más llamó la atención de la coordinadora fue el crecimiento de la participación de personas de entre 18 y 24 años. “Hay muchos jóvenes que eligen esta modalidad y llegan con muchas ganas de aprender”, afirmó, destacando además las prácticas que realizan algunos cursos junto a instituciones privadas.

Para sostener la amplia oferta de capacitaciones, la coordinación debió articular convenios con distintas instituciones del departamento, ya que la modalidad no cuenta con edificio propio. Actualmente las clases se desarrollan en espacios cedidos por comunas, escuelas, sindicatos, asociaciones civiles y otras entidades de Victoria.

En total funcionan 36 capacitaciones, a las que se suman cinco perfiles específicos que se dictan en la Unidad Penal Nº 5, vinculados a huerta, reparación de acondicionadores de aire, reparación de muebles, peluquería y electricidad. En ese ámbito, Correa destacó el compromiso tanto de los capacitadores como de los internos que participan de la propuesta.

El desafío de incorporar capacitadores

Otro de los desafíos, explicó, es sumar nuevos instructores. Muchos poseen una amplia experiencia en sus oficios, aunque inicialmente sienten inseguridad por la falta de formación pedagógica. Para ello, el Consejo General de Educación (CGE) ofrece instancias de capacitación que les permiten adquirir herramientas para desempeñarse como docentes.

Todas las capacitaciones son gratuitas y cuentan con certificación oficial del Consejo General de Educación. Mientras se tramitan los certificados definitivos, los más de 500 egresados recibirán una constancia provisoria que acredita la aprobación de los módulos cursados.

Con la mirada puesta en el segundo cuatrimestre, la Coordinación ya elevó la propuesta a las autoridades provinciales para reeditar los cursos con mayor demanda y ampliar las oportunidades para quienes aún esperan un lugar. Las novedades sobre inscripciones y oferta de capacitaciones serán difundidas a través de los canales oficiales de la Dirección Departamental de Escuelas y de la Coordinación de Jóvenes y Adultos.