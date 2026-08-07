La Universidad Adventista del Plata (UAP) dará continuidad a la Cátedra Héctor Motta el próximo 10 de agosto con el segundo módulo de la Diplomatura en Emprendimiento, Innovación y Sustentabilidad, una propuesta académica orientada a formar líderes capaces de impulsar proyectos con impacto social y desarrollo territorial.

La jornada comenzará a las 16.30 en el Auditorio Raúl Cesan, donde el Mag. Gastón Guillerón, gerente de Software de Tecnologías de la Información en Mercado Libre y docente de la Maestría en Administración de la UAP, ofrecerá una clase magistral abierta al público.

Posteriormente, los estudiantes inscriptos en la diplomatura participarán de un taller coordinado por Guillerón junto al Mag. Nicolás Quaranta, director de la Licenciatura en Administración y secretario Académico de la Universidad.

Inteligencia artificial y metodologías ágiles

Uno de los ejes del encuentro estará centrado en la aplicación de la inteligencia artificial y las metodologías ágiles para el desarrollo de proyectos innovadores.

Según explicó Quaranta, Guillerón compartirá herramientas para que los participantes puedan incorporar soluciones basadas en IA que permitan mejorar la eficiencia de sus iniciativas y optimizar la gestión de proyectos.

Por su parte, Quaranta abordará la elaboración de planes de negocio, el análisis de viabilidad económica y la construcción de estructuras financieras que permitan demostrar la rentabilidad de proyectos vinculados a la economía circular.

Formación con impacto en la comunidad

La Cátedra Héctor Motta propone integrar el conocimiento académico con experiencias prácticas orientadas a resolver problemáticas concretas de Libertador San Martín y la región.

El programa pone el foco en el desarrollo del liderazgo, el emprendimiento, la innovación y la sustentabilidad, promoviendo la generación de proyectos que aporten valor a la comunidad y fortalezcan las cadenas productivas locales.

Además, la propuesta incorpora contenidos sobre desarrollo sostenible, economía circular y transformación organizacional, en articulación con instituciones públicas y privadas que acercan desafíos reales para ser trabajados durante la cursada.

Un modelo de aprendizaje colaborativo

La diplomatura se desarrolla bajo la modalidad de aula invertida, un sistema que combina instancias previas de estudio con encuentros presenciales dedicados al intercambio de experiencias, la resolución de problemas y el trabajo colaborativo.

Los participantes reciben certificaciones por cada módulo aprobado y, al completar el recorrido formativo junto con el trabajo final integrador, obtienen el diploma de la diplomatura.

Desde la UAP destacaron que esta iniciativa está dirigida tanto a quienes buscan fortalecer su desarrollo profesional como a personas interesadas en impulsar proyectos capaces de generar un impacto positivo en la región.