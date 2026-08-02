El Consorcio AFIDEER llevó adelante este viernes su sexto plenario del año en la Universidad Adventista del Plata (UAP), donde avanzó en la organización de la Semana del Emprendimiento e Innovación 2026, que se desarrollará del 1 al 3 de septiembre en Villa Libertador San Martín y Paraná, y comenzó a delinear un proyecto de ley destinado a fortalecer el ecosistema emprendedor del país.

Durante el encuentro, encabezado por el presidente de AFIDEER, Héctor Motta; y por el rector de la UAP, Horacio Rizzo, se repasaron los avances de la nueva edición del Desafío de Innovación Entre Ríos, que actualmente reúne a más de 100 estudiantes de las cinco universidades que integran el Consorcio, organizados en 23 equipos interdisciplinarios que trabajan junto a mentores y organizaciones desafiantes.

Asimismo, se anticipó que durante la próxima semana se dará a conocer el programa completo de la Semana del Emprendimiento e Innovación, junto con la apertura de inscripciones para el público, el cronograma de actividades, los expositores nacionales e internacionales, jurados, evaluadores y demás detalles de la agenda.

Un proyecto de ley para fortalecer el emprendedorismo

Uno de los ejes centrales del plenario fue el inicio del trabajo conjunto para la elaboración de un Proyecto de Ley de Promoción del Emprendedorismo que diputados y senadores nacionales entrerrianos puedan presentar en el Congreso de la Nación.

Con este objetivo, AFIDEER conformó un equipo interinstitucional integrado por representantes de las universidades y organizaciones que conforman el Consorcio, con la finalidad de avanzar en una propuesta normativa que impulse el desarrollo emprendedor mediante herramientas de promoción y un tratamiento tributario diferencial que favorezca la creación y consolidación de nuevos emprendimientos.

La iniciativa busca generar un marco institucional que acompañe a quienes deciden emprender, fortaleciendo el vínculo entre el sector académico, el sector privado y el Estado.

Más articulación entre las universidades

Durante la reunión también se dialogó sobre una investigación conjunta entre las cinco universidades integrantes de AFIDEER, destinada a relevar y sistematizar las políticas, programas y normativas vinculadas al emprendedorismo y la innovación que actualmente desarrolla cada institución.

El estudio permitirá conocer de manera integral cómo las universidades reconocen académicamente la participación de los estudiantes en actividades de innovación y emprendimiento, además de identificar fortalezas, oportunidades de articulación y posibles mejoras para potenciar iniciativas como el Desafío de Innovación Entre Ríos, el Rally Latinoamericano de Innovación y otros programas vinculados al ecosistema emprendedor.

Los resultados servirán como insumo para diseñar nuevas estrategias de trabajo conjunto entre las instituciones y ampliar el impacto de estas propuestas en la formación universitaria.

Del encuentro participaron además Luciano Filippuzi, rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader); Alejandro Carrere, decano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Sede Paraná; Carlos Marín, vicerrector Académico de UAP; Gabriel Gentiletti, secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de UNER Daniela Dans, secretaria de Ciencia y Técnica de Uader; Juan Pablo Filipuzzi, decano de la Facultad de Ciencia y Técnica de Uader; Aníbal Sattler, decano de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de Uader; Eduardo Zamboni, secretario de Gestión Económica Financiera y del Talento Humano de UTN Paraná; Diego Álvarez Daneri, secretario de Ciencia, Tecnología y Vinculación Tecnológica de UTN Paraná; Darío Spector, presidente del Polo Tecnológico del Paraná; Gisela Muller, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración de UAP; Nicolás Quaranta, secretario Académico de UAP; Alejandra Morales, secretaria de Vinculación Tecnológica e Innovación de la Facultad de Ingeniería de UNER; María Isabel Chemez, coordinadora de Posgrados de UCA Paraná; Gustavo Tarragona, director de las Carreras de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de UCA Paraná; y Evelyn Molina, coordinadora de Afideer.