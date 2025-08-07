AFIDE en Entre Ríos
||
Se conformó oficialmente el Consorcio AFIDEER: una alianza estratégica por la innovación y el desarrollo en Entre RíosPor Redacción Paralelo 32
Se conforma oficialmente el Consorcio AFIDEER, una alianza estratégica por la innovación y el desarrollo en Entre RíosPor Nahuel Amore
Referentes del ámbito universitario y privado evalúan el impacto del Congreso AFIDE Entre Ríos 2024Por Redacción Paralelo 32
Balance y los desafíos del XII Congreso Internacional de AFIDE 2024 para impulsar el ecosistema emprendedorPor Redacción Paralelo 32
Paula Molinari expuso sobre emprendedorismo y crecimiento personal en el Congreso AFIDE 2024Por Redacción Paralelo 32
Ads
Héctor Motta: «Sin comunicación hay atraso, con comunicación hay progreso, existe futuro»Por Agencia de Noticias
Preparando a las nuevas generaciones para un mundo en constante cambioPor Agencia de Noticias
Una alianza estratégica entre la UAP y el Grupo Motta permitirá incubar una nueva empresaPor Redacción Paralelo 32
Banco Entre Ríos impulsa la innovación y el emprendimiento en el Congreso Internacional AFIDE 2024Por Redacción Paralelo 32
Rosario Romero acompañó el inicio del Congreso Internacional de Emprendimiento e Innovación AFIDEPor Redacción Paralelo 32
El gobernador presentó un proyecto de ley para promover la Economía del ConocimientoPor Redacción Paralelo 32
Ads
Página 1 de 3