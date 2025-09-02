Este lunes 1 de septiembre, el Consorcio AFIDEER (Asociación para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo del Emprendimiento en Entre Ríos) dio inicio a las actividades de la Semana del Emprendimiento e Innovación 2025, que se llevarán a cabo hasta el jueves 4 de septiembre.

En la sede de la Universidad Adventista del Plata (UAP) en Villa Libertador San Martín, se llevó a cabo el VIII Congreso Internacional de Carreras Empresariales 2025, que tuvo la participación del presidente de AFIDEER, Héctor Motta, y de un panel del Consorcio.

En el comienzo del encuentro, el rector de la UAP, Mag. Héctor Rizzo, dio la bienvenida y valoró la participación de universidades de toda la región en la jornada. También destacó el trabajo conjunto entre universidades y el sector privado.

Puede interesarte

Liderazgo y gestión empresarial

Posteriormente, Motta realizó una conferencia magistral “Liderazgo y gestión de empresas familiares en el sector agroindustrial”, en la que expuso acerca del rol de los líderes, sus dificultades y sus desafíos: “Lo primero que debemos reflexionar es el momento que pasamos los argentinos, si estamos satisfechos realmente con los liderazgos que vemos”, puntualizó el empresario avícola.

En particular, apuntó a los jóvenes que se encontraban en el recinto: “Queremos formar líderes para llegar a la verdad”, señaló. Y destacó también el poder de la mejora continua, y de los logros de grandes objetivos a través de pequeños pasos.

Panel AFIDEER

A su turno, miembros del Consorcio AFIDEER participaron del panel “Construyendo Puentes para el Fortalecimiento de Capacidades Emprendedoras e Innovadoras Regionales”, en la que se destacó la conformación del espacio, como un compromiso de las instituciones educativas y las empresas en torno a un objetivo común.

Del panel participaron Héctor Motta; el rector de la UAP, Héctor Rizzo; Gabriel Gentiletti, secretario de Ciencia, Innovación y Tecnología del Rectorado de la UNER; Alejandra Morales, secretaria de Vinculación Tecnológica e Innovación de UNER; y Evelyn Molina, coordinadora general de AFIDEER.

Durante la charla, se apuntó al Desafío de Innovación Entre Ríos 2025, cuya instancia final se llevará a cabo el próximo jueves en el CPC. “Esta convocatoria nos llevó a abrirnos a problemas reales, convocamos a estudiantes, mentores y planteamos posibles soluciones”, destacó Gentiletti.

A su vez, Morales mencionó que uno de los propósitos de AFIDEER es “formar estudiantes con espíritu emprendedor y generar desafíos, para otorgar posibilidades y motivaciones”.

Por su parte, la coordinadora de AFIDEER expresó que “el desafío de este Consorcio es sobreponerse a las agendas institucionales de cada organización y trascenderlas con un propósito común, con una visión clara”.

Finalmente, Rizzo señaló que “es un desafío para las cadenas productivas de la región. La oferta académica nos debe llevar a las cadenas productivas, a la gente, debemos crear proyectos que resuelvan problemas concretos”.