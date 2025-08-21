La iniciativa, impulsada por universidades e instituciones del sector privado, busca fortalecer el ecosistema emprendedor entrerriano y promover la cultura de la innovación. Todas las actividades tendrán participación gratuita, aunque se requiere inscripción previa en línea para cada jornada.

“Está dirigido a estudiantes, docentes, emprendedores, profesionales, representantes de empresas e instituciones, así como a toda persona interesada en la innovación y el desarrollo productivo de Entre Ríos”, señalaron los organizadores.

Una agenda diversa en cuatro ciudades

La Semana de Emprendimiento e Innovación 2025 tendrá actividades en diferentes espacios académicos y culturales:

Lunes 1 de septiembre

VIII Congreso Internacional de Carreras Empresariales (CIEACE) 2025

⏰ 14:30 a 18:30 – 📍 Universidad Adventista del Plata, Villa Libertador San Martín

Convocará a académicos y estudiantes para debatir sobre tendencias en gestión y desarrollo empresarial.

🔗 Inscripción: Formulario aquí

Martes 2 de septiembre

Presentación del libro “Grandes historias de PyMEs industriales III. Estudios de casos de las empresas de Entre Ríos”

👤 A cargo del Dr. Rubén Andrés Ascúa, rector de la UNRaf

⏰ 18:00 a 20:00 – 📍 Auditorio Amanda Mayor, Universidad Autónoma de Entre Ríos (Paraná)

🔗 Inscripción: Formulario aquí

Miércoles 3 de septiembre

Jornada de Educación e Innovación para el Emprendedor

⏰ 15:00 a 18:00 – 📍 Aula Magna de la UCA, sede Paraná

Espacio para compartir herramientas y experiencias formativas en el desarrollo emprendedor.

🔗 Inscripción: Formulario aquí

Jueves 4 de septiembre

Jornada Final del Desafío de Innovación Entre Ríos 2025

⏰ 9:00 a 17:00 – 📍 Centro Provincial de Convenciones (Paraná)

Reunirá a los equipos participantes del desafío, con premiación a las propuestas más innovadoras.

🔗 Inscripción: Formulario aquí

Inscribite para cada día acá.

AFIDEER, una alianza estratégica para el futuro

El Consorcio AFIDEER es una plataforma interinstitucional creada en 2019 con el propósito de articular el conocimiento académico con el sector productivo y financiero de Entre Ríos. Su conformación tuvo un impulso decisivo en el Congreso AFIDE 2024, realizado en Paraná y en la Universidad Adventista del Plata.

Presidido por el empresario Héctor Motta (Grupo Motta), el consorcio cuenta con el respaldo de las universidades entrerrianas (UNER, UADER, UTN Paraná, UCA Paraná y UAP) y de instituciones estratégicas como la Bolsa de Comercio de Entre Ríos, el Polo Tecnológico del Paraná y el Banco de Entre Ríos.