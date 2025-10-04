La entrega de premios se realizó el viernes 3 de septiembre en el marco de ConerTech, el evento de economía del conocimiento, innovación y modernización más importante de la región. Durante la misma, el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Gabriel Gentiletti, mencionó que “con este trabajo de varios meses, los estudiantes de nuestras universidades se capacitaron y se incorporaron a la cultura del emprendedorismo y del trabajo en equipo”.

Cabe destacar que los ganadores fueron premiados, además, con incentivos económicos y con viajes para una persona por equipo para presentar sus proyectos en el Congreso AFIDE 2025 en Roma. En este sentido, dispondrán de un espacio de co-working en el Mirador Tec durante 2026, para desarrollar sus ideas y trabajar en equipo.

A su turno, distintos miembros de los equipos realizaron una breve explicación de cada uno de sus proyectos. Por Neurovía presentaron Virginia Cañete y Fátima Luna; por Grid Oxygen Data (GO2D), Fausto Barbagelata, Emiliano Ramírez, y Brisa Franco; y por G-Hydro: Aguas Inteligentes, Melina Tarabini y Milagros Morello.

Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración de la Universidad Adventista del Plata (UAP), señaló que “el Mirador Tec, como parque tecnológico, tiene el objetivo de generar innovación para el emprendimiento. Aprovechen a los docentes, a las universidades, al apoyo institucional, porque el mundo laboral y Entre Ríos los espera”.

Finalmente, el presidente del Polo Tecnológico del Paraná, Darío Spector, felicitó a los tres equipos ganadores y resaltó que “no fue fácil la elección, pero los de ustedes tienen algunos matices que se destacaron, los felicito”.

También estuvieron presentes en la entrega de premios Gabriela Andretich, vicerrectora en funciones de la UNER; Alejandro Carrere, decano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Paraná; Marcelo Agolti, decano de la Universidad Católica Argentina (UCA) sede Paraná; Belén Aguirre, secretaria de Extensión Universitaria y Cultura de la UNER; y Matías Ruiz, director de Economía del Conocimiento de Entre Ríos.

Ganadores y detalle de premios

Los ganadores del Desafío de Innovación Entre Ríos 2025 fueron: