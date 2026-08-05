La Asociación Escolar y Cultural Argentino Alemana de Crespo (AECAAC) anunció un cambio estratégico en el desarrollo del proyecto del futuro Colegio Alemán de Crespo. Si bien la iniciativa original contemplaba la creación de una institución educativa integral, la entidad resolvió priorizar la puesta en marcha de una Escuela Técnica Bilingüe Castellano-Alemán de nivel secundario, adaptándose a las actuales necesidades educativas de la región.

La decisión fue comunicada a través de un documento institucional titulado "Nuevo Colegio Alemán en Crespo: cambio de ruta, no de destino", donde la asociación explica que el contexto educativo provincial llevó a redefinir las prioridades sin abandonar el objetivo de consolidar una propuesta educativa de inspiración alemana.

Una respuesta a la demanda educativa de la región

Desde la institución señalaron que durante 2026 trabajaron para concretar la creación de la esperada Deutsche Schule Crespo, aunque distintos factores llevaron a replantear el proyecto.

Entre ellos mencionaron la creciente necesidad de nuevas escuelas secundarias, el incremento sostenido de la demanda por educación técnica y la disminución de la matrícula en los niveles inicial y maternal.

Frente a ese escenario, la asociación decidió concentrar sus esfuerzos en la creación de una escuela técnica bilingüe, entendiendo que esa propuesta responde de manera más directa a las necesidades actuales de Crespo y su zona de influencia.

El proyecto ya comenzó su camino administrativo

AECAAC informó que ya presentó la documentación correspondiente ante la Dirección de Educación de Gestión Privada del Consejo General de Educación de Entre Ríos, iniciando formalmente el proceso para la habilitación de la futura institución.

Mientras avanzan las gestiones administrativas, también se realizan trabajos de adecuación de las aulas del Centro Educativo Universitario, ubicado sobre calle Misiones al 1400 de Crespo, donde se prevé el funcionamiento inicial de la escuela.

Al mismo tiempo, la entidad mantiene la expectativa de que en el futuro pueda concretarse la reasignación del histórico predio del ex Instituto Crespo, actualmente ocupado por el Ejército Argentino.

Modelo alemán y formación técnica

La propuesta educativa tomará como base el reconocido modelo de enseñanza dual alemán, que combina la formación académica con la capacitación práctica, articulado con la metodología MINT-STEAM, orientada a fortalecer competencias en matemáticas, informática, ciencias, tecnología, ingeniería y arte.

Según adelantaron desde la asociación, la formación técnica se complementará con talleres profesionales que se desarrollarán en contraturno, buscando preparar a los estudiantes para las demandas del mundo laboral y tecnológico.

Asimismo, el proyecto prevé establecer convenios e intercambios académicos y culturales con instituciones educativas de Alemania y con colegios argentino-alemanes, fortaleciendo el perfil internacional de la futura escuela.

Alemán desde la escuela primaria

Como parte del proceso de preparación, la institución pondrá en marcha un programa de padrinazgo destinado a estudiantes que actualmente cursan 3°, 4° y 5° grado de escuelas primarias de Crespo y localidades vecinas.

La iniciativa permitirá que los futuros alumnos comiencen tempranamente el aprendizaje del idioma alemán mediante cursos dictados por docentes especializados, con el acompañamiento de las familias.

Paralelamente, AECAAC informó que varios de los futuros docentes ya integran la institución y vienen capacitándose desde hace años en idioma alemán y en el modelo pedagógico que sustentará el proyecto.

La escuela llevará el nombre de Otto Sagemüller

La futura institución educativa llevará el nombre de "Otto Sagemüller", en homenaje a una de las figuras históricas vinculadas al desarrollo de la comunidad de Crespo.

Desde la asociación señalaron que el proyecto buscará combinar la tradición educativa alemana con los valores que caracterizan a la ciudad, haciendo eje en la excelencia académica, el compromiso, el esfuerzo y el sentido de pertenencia.

"El perfil humano, el compromiso con la excelencia y el sentido de pertenencia constituyen el verdadero ADN de este proyecto", expresaron en el comunicado.

Gabriel Wagner encabezará el proyecto pedagógico

La conducción pedagógica estará a cargo del profesor y licenciado Gabriel Wagner, responsable de la Subcomisión Pedagógica de AECAAC y actual rector de la Escuela de Educación Técnica Nº 5 de Libertador San Martín.

Desde la institución destacaron su experiencia en educación técnica como uno de los pilares para el desarrollo de la nueva propuesta académica.

Convocan a las familias y a la comunidad

Como parte de la construcción del proyecto educativo, la asociación invitó a vecinos, familias y futuros estudiantes a participar en la elección de la orientación técnica que ofrecerá la escuela.

Además, informó que ya se encuentra abierta la posibilidad de coordinar reuniones informativas y realizar la preinscripción de quienes estén interesados en formar parte de la primera cohorte de alumnos del futuro Colegio Alemán de Crespo.