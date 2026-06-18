La iniciativa contará con la participación del grupo artístico Saltimbanquis y de la compañía Garúa Circo, que presentarán las obras "Chácharas de río" y "Con A de payasa", respectivamente. Las funciones se realizarán el sábado 20 y domingo 21 de junio, en ambos casos a partir de las 16 horas.

El ciclo busca promover el acceso a producciones teatrales de raíz regional y fortalecer los espacios culturales dedicados a las infancias en la capital entrerriana.

Historias, humor y leyendas del litoral

La programación comenzará el sábado con "Chácharas de río", una obra que combina teatro, narración y humor para acercar al público a la identidad cultural y geográfica de Entre Ríos.

La propuesta adopta la estructura de una conferencia académica, aunque rápidamente se aleja de la formalidad para dar paso a situaciones disparatadas protagonizadas por tres particulares expositores. En su intento por explicar las características del paisaje entrerriano, los personajes terminan perdiéndose entre relatos, anécdotas y digresiones que dan lugar a un recorrido lleno de humor.

A través de historias populares, mitos y leyendas vinculadas al río, la flora y la fauna del litoral, la obra rescata saberes que forman parte del patrimonio cultural de la región.

El elenco está integrado por Azul Acosta Balmas, Jimena González y Carlos Vicentin. La asistencia técnica estará a cargo de Catalina Bogado, mientras que el registro fotográfico es realizado por Laura Moyano.

Una payasa que invita a viajar en el tiempo

La segunda jornada estará protagonizada por Garúa Circo con "Con A de payasa", un espectáculo unipersonal que combina clown, malabares, ilusionismo y humor físico.

La obra propone una mirada sobre la historia de las mujeres en el universo del payaso tradicional, recuperando experiencias que durante mucho tiempo permanecieron invisibilizadas.

A partir de los objetos que emergen de una antigua valija, la protagonista inicia un viaje cargado de humor, imaginación y sensibilidad, invitando al público a descubrir historias y personajes de distintas épocas.

La creación e interpretación está a cargo de Rocío Beltramini, con acompañamiento musical de Ana Menaglia y producción general de Garúa Circo.

Entrada a la gorra

Las actividades cuentan con el acompañamiento del Consejo Provincial de Teatro Independiente de Entre Ríos y se desarrollarán bajo la modalidad de aporte voluntario a la gorra, una alternativa que busca facilitar el acceso del público a las propuestas culturales.

Quienes deseen reservar lugares pueden comunicarse al teléfono 343-4550552.

Con humor, imaginación y una fuerte identidad regional, el ciclo "Gurisada y Teatro" se presenta como una oportunidad para disfrutar en familia de dos producciones que ponen en valor el teatro independiente entrerriano.