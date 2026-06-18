Cultura
Teatro para las infancias: Saltimbanquis presenta dos espectáculos en Paraná durante el fin de semana
La sala teatral de calle Feliciano 546 de Paraná será escenario este fin de semana de una nueva edición de "Gurisada y Teatro", una propuesta destinada a acercar las artes escénicas a niños, niñas y familias.
La iniciativa contará con la participación del grupo artístico Saltimbanquis y de la compañía Garúa Circo, que presentarán las obras "Chácharas de río" y "Con A de payasa", respectivamente. Las funciones se realizarán el sábado 20 y domingo 21 de junio, en ambos casos a partir de las 16 horas.
El ciclo busca promover el acceso a producciones teatrales de raíz regional y fortalecer los espacios culturales dedicados a las infancias en la capital entrerriana.
Historias, humor y leyendas del litoral
La programación comenzará el sábado con "Chácharas de río", una obra que combina teatro, narración y humor para acercar al público a la identidad cultural y geográfica de Entre Ríos.
La propuesta adopta la estructura de una conferencia académica, aunque rápidamente se aleja de la formalidad para dar paso a situaciones disparatadas protagonizadas por tres particulares expositores. En su intento por explicar las características del paisaje entrerriano, los personajes terminan perdiéndose entre relatos, anécdotas y digresiones que dan lugar a un recorrido lleno de humor.
A través de historias populares, mitos y leyendas vinculadas al río, la flora y la fauna del litoral, la obra rescata saberes que forman parte del patrimonio cultural de la región.
El elenco está integrado por Azul Acosta Balmas, Jimena González y Carlos Vicentin. La asistencia técnica estará a cargo de Catalina Bogado, mientras que el registro fotográfico es realizado por Laura Moyano.
Una payasa que invita a viajar en el tiempo
La segunda jornada estará protagonizada por Garúa Circo con "Con A de payasa", un espectáculo unipersonal que combina clown, malabares, ilusionismo y humor físico.
La obra propone una mirada sobre la historia de las mujeres en el universo del payaso tradicional, recuperando experiencias que durante mucho tiempo permanecieron invisibilizadas.
A partir de los objetos que emergen de una antigua valija, la protagonista inicia un viaje cargado de humor, imaginación y sensibilidad, invitando al público a descubrir historias y personajes de distintas épocas.
La creación e interpretación está a cargo de Rocío Beltramini, con acompañamiento musical de Ana Menaglia y producción general de Garúa Circo.
Entrada a la gorra
Las actividades cuentan con el acompañamiento del Consejo Provincial de Teatro Independiente de Entre Ríos y se desarrollarán bajo la modalidad de aporte voluntario a la gorra, una alternativa que busca facilitar el acceso del público a las propuestas culturales.
Quienes deseen reservar lugares pueden comunicarse al teléfono 343-4550552.
Con humor, imaginación y una fuerte identidad regional, el ciclo "Gurisada y Teatro" se presenta como una oportunidad para disfrutar en familia de dos producciones que ponen en valor el teatro independiente entrerriano.