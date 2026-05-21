La historia política, social y federal de Entre Ríos volverá a ocupar un lugar central en la agenda cultural e histórica de la provincia con la presentación del libro El Federalismo Entrerriano, la nueva obra de la investigadora y escritora Noni Medel, que tendrá lugar el próximo viernes 29 de mayo, a las 19:00 horas, en la sede del Archivo General de Entre Ríos, ubicada en Alameda de la Federación 222, en Paraná.

Se trata de un trabajo de investigación que aborda el papel de Entre Ríos dentro de los grandes acontecimientos que marcaron la historia argentina, poniendo el foco en cómo esos procesos nacionales impactaron en el territorio provincial y, al mismo tiempo, cómo la provincia fue protagonista en la construcción del federalismo y del devenir político del país.

La actividad será libre y gratuita, abierta a todo público.

Un recorrido histórico desde la colonia hasta Urquiza

El Federalismo Entrerriano propone una reconstrucción amplia y detallada de la historia provincial.

La obra inicia en los albores coloniales, atraviesa acontecimientos clave como las Invasiones Inglesas, las Jornadas de Mayo de 1810 y el proceso independentista, hasta llegar a uno de los episodios más trascendentes y dolorosos de la historia entrerriana: el asesinato del general Justo José de Urquiza, primer presidente constitucional de la Confederación Argentina y por entonces gobernador de Entre Ríos.

El libro analiza no sólo los hechos, sino también las causas y consecuencias políticas, sociales y territoriales que esos procesos tuvieron sobre la provincia.

De esta manera, la investigación busca comprender el federalismo entrerriano como un fenómeno político e histórico profundamente ligado al desarrollo nacional.

Urquiza, una figura central en la investigación

Uno de los ejes más destacados del trabajo está puesto en la figura de Justo José de Urquiza, una de las personalidades más determinantes de la historia argentina del siglo XIX.

La publicación incluye una investigación minuciosa sobre su vida, sus decisiones políticas, su liderazgo militar, sus vínculos institucionales y los acontecimientos que marcaron su protagonismo dentro del proceso de organización nacional.

El abordaje busca ofrecer una mirada pormenorizada sobre su rol en la consolidación del federalismo y su impacto en la identidad política de Entre Ríos.

Noni Medel y una trayectoria consolidada en la investigación histórica

La autora del libro, Noni Medel, es una investigadora y escritora oriunda de Diamante, reconocida por su trabajo en el estudio de la historia entrerriana y la recuperación de episodios vinculados a la vida política, social y cultural de la provincia.

Con El Federalismo Entrerriano, Medel alcanza su novena publicación, consolidando una trayectoria dedicada a la investigación histórica y la difusión del patrimonio documental e identitario de Entre Ríos.

Su obra se ha caracterizado por profundizar en procesos y figuras que forman parte del entramado provincial, aportando material de consulta y reflexión para lectores, investigadores y público interesado en la historia regional.

Un espacio para pensar la identidad entrerriana

La presentación del libro en el Archivo General de Entre Ríos no sólo representa una actividad cultural, sino también una oportunidad para volver a revisar el papel que la provincia tuvo en la historia argentina.

En una tierra atravesada por caudillos, debates federales, luchas territoriales y figuras clave en la construcción institucional del país, trabajos como El Federalismo Entrerriano permiten repensar el pasado desde una mirada local con proyección nacional.

La cita será el viernes 29 de mayo a las 19:00, en Paraná.