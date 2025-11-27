Agenda Cultura y Espectáculo
La Noche de las Ciudades vuelve a la Casa de la Cultura con propuestas de San Salvador, Santa Elena y Piedras BlancasPor David Charchir
Más de 800 personas colmaron el CPC para el estreno entrerriano de Emboscada en el FICERPor Mariano Jacobi
Homenaje a la vida y obra de Jorge Méndez en el CPC de ParanáPor Redacción Paralelo 32
Andrés Mernes: “Estamos ansiosos por este concierto que esperamos todo el año”Por Gonzalo Gadea Britos
Lo mejor del Festival de Mar del Plata regresa al Gaumont con un ciclo de películas destacadasPor Ezequiel Carlson
Los artistas paranaenses se lucieron en una nueva edición de la Noche de las GaleríasPor Mariano Jacobi
Una película entrerriana dará inicio a las proyecciones del FICERPor Redacción Paralelo 32
El escritor nogoyaense Juan Pablo Benítez Bosc presentará su libro Pa’l Gauchaje del XXI en CrespoPor Mirko Reynoso
Prestigioso pianista ruso se presentará en VictoriaPor Nicolás Rochi
