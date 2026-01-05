Desde la organización informaron que el sector principal de plateas ya se encuentra agotado, motivo por el cual se habilitaron nuevos sectores para continuar con la comercialización de entradas. Los tickets siguen disponibles a través de la web oficial y en los distintos puntos de venta habilitados en la ciudad.

Luck Ra es, sin lugar a dudas, uno de los artistas argentinos más populares del momento. Con una carrera en pleno ascenso, logró consolidarse en la escena musical urbana y cuartetera gracias a hits que suenan en todo el país como “La Morocha” y “Hola perdida”, posicionándose entre los más escuchados en plataformas digitales.

Su exposición mediática creció aún más tras su incorporación como jurado en La Voz Argentina, emitido por Telefe. Allí comparte el rol de coach junto a Lali Espósito, Miranda! y Soledad Pastorutti, ganándose el cariño del público por su carisma, sensibilidad y oído musical.

Nacido en el barrio Marqués de Sobremonte, en Córdoba capital, Luck Ra —nombre artístico de Juan Facundo Almenara Ordóñez— descubrió su pasión por la música desde muy joven. A los 12 años formó su primera banda y comenzó a transitar distintos géneros hasta encontrar su sello distintivo: una fusión entre lo urbano y el cuarteto tradicional cordobés.

Hace casi cinco años se radicó en Buenos Aires en busca de nuevas oportunidades y, con esfuerzo y constancia, logró liderar rankings en Spotify y YouTube, transformándose en una de las figuras más influyentes de la nueva generación de artistas nacionales. Su historia de superación se convirtió en inspiración para miles de jóvenes que hoy corean sus canciones en cada presentación.

Dónde conseguir entradas

En Concepción del Uruguay, los puntos de venta habilitados son:

De lunes a domingo de 10:00 a 14:00: Oficina de Turismo (Galarza y Supremo Entrerriano).

Oficina de Turismo (Galarza y Supremo Entrerriano). De lunes a domingo de 14:00 a 20:30: Predio Multieventos (Belgrano y Maipú) y Costanera Isla del Puerto (Pórtico de ingreso – planta baja).

También continúa la venta vía WhatsApp, de lunes a viernes de 9:00 a 16:00, al 351-3248-545, y de manera online durante las 24 horas.

Valores y beneficios

Gracias a los convenios firmados entre la Fiesta de la Playa y el Banco Entre Ríos, quienes abonen con tarjeta de crédito de esta entidad podrán hacerlo hasta en seis cuotas sin interés, beneficio exclusivo para compras presenciales.

Para el domingo 18 de enero, noche en la que se presentará Luck Ra, los valores son: