La Municipalidad de Paraná anunció oficialmente los artistas que formarán parte de la 35ª edición de la Fiesta Nacional del Mate, uno de los eventos culturales más importantes de la región. El festival se desarrollará los días 6 y 7 de febrero en la Plaza de las Colectividades y contará con la participación de reconocidos artistas nacionales, músicos locales y regionales, además de una amplia agenda cultural y gastronómica.

La intendenta Rosario Romero realizó el anuncio este sábado, destacando el carácter participativo y comunitario de la fiesta. “La comunidad de Paraná —y diría de toda Entre Ríos— se pliega a un movimiento cultural que genera una gran expectativa. No solamente desde el centro comunitario donde nació la fiesta, sino también desde los clubes, las instituciones y toda la ciudad, que se suman a construir lo que es este evento”, expresó.

Artistas confirmados y escenario mayor

En el escenario mayor Luis “Pacha” Rodríguez se presentarán Lali, Los Nocheros, Raly Barrionuevo, Caballeros de la Quema, Rombai, Coti y Gauchito Club, junto al Gran Ensamble del Paraná y los ganadores del certamen Premate. La grilla permitirá que más de 100 artistas de Paraná y la región formen parte del espectáculo principal.

El escenario lleva el nombre de Luis “Pacha” Rodríguez en homenaje a uno de los fundadores del Centro Comunitario Solidaridad, institución que dio origen a la Fiesta Nacional del Mate y que continúa siendo parte fundamental de su identidad.

Entrada libre y sector preferencial

El acceso al predio será libre y gratuito. No obstante, se dispondrá de un sector preferencial ubicado junto al escenario, que contará con barra y baños exclusivos. El jueves 6 de febrero la modalidad será de platea con público sentado, mientras que el viernes 7 se organizará como campo.

Las entradas para este sector se pondrán a la venta a partir del 12 de enero a través de la plataforma entradauno.com. Habrá un primer cupo de preventa con valores de 25.000 pesos para el jueves y 40.000 pesos para el viernes. Ese mismo día se informarán las modalidades de pago y financiación.

Desde el Municipio señalaron que parte del financiamiento del evento se logra a través de la venta de estas ubicaciones preferenciales y del acompañamiento de sponsors, entre los que se encuentran el Gobierno de Entre Ríos, el Ente Mixto de Turismo de Paraná, y empresas como Quilmes, Flecha Bus, Shopping Paso del Paraná, EAL Group y Juli Croc.

Escenarios alternativos y propuestas culturales

Además del escenario principal, en las inmediaciones de Sala Mayo se instalará el escenario Pariente del Mar, con propuestas orientadas a las juventudes y a las nuevas tendencias de la cultura urbana local.

La fiesta también incluirá Artemate, un nuevo espacio dedicado al arte visual, que propone vincular el mate como práctica identitaria con expresiones gráficas, literarias y visuales desde una mirada participativa.

Mateando, Matecito y concursos

Entre el 5 y el 8 de febrero, de 18 a 23 horas, se desarrollará Mateando en Sala Mayo, un paseo comercial y de experiencias dedicado al mate y la yerba mate. Allí se reunirán emprendedores y productores con degustaciones, charlas, talleres, productos innovadores y propuestas gastronómicas vinculadas a la infusión.

Para las infancias, se llevará adelante una nueva edición de Matecito, con espectáculos y actividades pensadas especialmente para el público familiar.

En tanto, el tradicional Concurso de Cebadores tendrá instancias clasificatorias durante enero en distintos festivales populares de la ciudad. Los finalistas competirán durante la Fiesta Nacional del Mate, con premios que incluyen viajes a Río de Janeiro y Bariloche.

Premate 2026 y participación de clubes

Ya se encuentra abierta la convocatoria al certamen Premate 2026, destinado a artistas de toda la provincia en disciplinas musicales y de danza. Las instancias preselectivas se realizarán en Paraná, Maciá y Villaguay, mientras que la final tendrá lugar a comienzos de febrero en la capital entrerriana.

Durante la fiesta, distintos clubes de la ciudad estarán a cargo del patio gastronómico, ofreciendo alimentos y bebidas a precios accesibles. Lo recaudado será destinado al fortalecimiento de las actividades sociales, deportivas y culturales de cada institución barrial.

Con una propuesta que combina música, tradición, participación comunitaria y cultura popular, Paraná se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Nacional del Mate, reafirmando su identidad y consolidando un evento que convoca a miles de personas de toda la región.