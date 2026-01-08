Cada 8 de enero, miles de devotos rinden tributo a Antonio Gil, en una manifestación de fe popular que trasciende fronteras, credos y generaciones. En el departamento Villaguay, la tradición se mantiene viva a través de altares ubicados a la vera de rutas, caminos rurales y espacios urbanos, donde vecinos se acercan con velas, cintas rojas y ofrendas para renovar promesas y pedir protección.

En parajes como Paso de la Laguna, uno de los santuarios más concurridos de la región, la jornada del 8 de enero se convierte en un punto de encuentro para creyentes que, año tras año, reafirman su devoción al Gauchito Gil. La escena se repite en distintos puntos del departamento, reflejando una fe profundamente arraigada en la vida cotidiana de la comunidad.

Antonio Plutarco Cruz Mamerto Gil Núñez, su nombre completo, nació alrededor de 1840 en el paraje correntino de Pay Ubre, cercano a la ciudad de Mercedes, donde también se encuentra su tumba. Fue asesinado el 8 de enero de 1878, hecho que marcó el inicio de un culto popular que, con el paso del tiempo, generó adhesiones, controversias y múltiples interpretaciones sobre su vida y su muerte. Aunque nunca fue reconocido por la liturgia católica ni evangélica, su figura es venerada como la de un protector de los humildes y desposeídos.

En el centro de Entre Ríos, el culto se expresa en pequeños y grandes altares teñidos de rojo, color que simboliza tanto la sangre derramada como una de las vertientes históricas asociadas a su figura. Las cintas, las velas encendidas y las placas de agradecimiento dan cuenta de una devoción que se renueva con el paso del tiempo y que continúa creciendo.

Villaguay también ha sido escenario de expresiones culturales vinculadas al Gauchito Gil. En 2010, una muestra fotográfica dedicada a su figura permitió retratar la devoción popular y la persistencia de un culto que atraviesa generaciones, dejando una huella en la memoria colectiva de quienes la visitaron.

Las versiones sobre su historia

Pese a la fuerte presencia del Gauchito Gil en la cultura popular, existen diversas teorías sobre su origen y su accionar. Entre las más difundidas, prevalecen tres versiones.

La primera lo describe como un gaucho trabajador rural que, tras un romance prohibido y conflictos políticos, fue reclutado para distintos enfrentamientos armados. Desertor y perseguido, habría sido capturado y ejecutado de manera cruel. Antes de morir, le habría anunciado a su verdugo la enfermedad de su hijo y el milagro de su curación, dando origen al culto y a los santuarios pintados de rojo.

La segunda versión lo presenta como un cuatrero solidario con los pobres, también desertor de la Guerra de la Triple Alianza. Según este relato, fue ejecutado injustamente y, tras su muerte, obró el milagro de curar al hijo de quien lo mató, consolidando su fama de intercesor milagroso.

La tercera teoría sostiene que lideraba un grupo armado autonomista que saqueaba pueblos y perseguía a liberales, motivo por el cual fue capturado y degollado cerca de Mercedes.