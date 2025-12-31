La obra más vista del año desembarcó en Mar del Plata con un estreno a sala llena, una gran ovación del público y la presencia de uno de sus productores y de los actores más queridos del país, Guillermo Francella, marcando un inicio contundente de la temporada teatral de verano.

Luego de un 2025 consagratorio, en el que superó los 140.000 espectadores en la ciudad de Buenos Aires, La cena de los tontos se posiciona ahora como una de las principales candidatas a convertirse en el espectáculo más visto de la temporada marplatense. El éxito que ya arrasa en la cartelera porteña se trasladó a la costa con la misma respuesta del público: funciones agotadas y aplausos de pie.

La comedia, escrita por el francés Francis Veber y dirigida por Marcos Carnevale, continúa cautivando con una propuesta que combina humor inteligente y actuaciones de alto nivel. El elenco principal está integrado por Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández, quienes reciben noche tras noche el reconocimiento del público por sus interpretaciones.

Convertida en un verdadero fenómeno teatral, La cena de los tontos confirma función tras función por qué es uno de los espectáculos más celebrados del año. La vigencia de su texto y la solidez del elenco la consolidan como una apuesta segura para la temporada de verano.

La producción general está a cargo de Guillermo Francella, Adrián Suar, Pablo Kompel, Federico Hoppe, Ezequiel Corbo y Diego Djeredjian, un equipo de productores que vuelve a impulsar un título probado y exitoso.

La obra puede disfrutarse de jueves a domingo, con entradas disponibles en Plateanet y en la boletería del teatro. Completan el elenco Guillermo Arengo, Esteban Prol y Franco Battista.

Un clásico que sigue vigente

La cena de los tontos fue estrenada por primera vez en la Argentina en el año 2000, protagonizada por Francella y Suar, quienes hoy regresan al proyecto desde la producción. En 2009 tuvo una exitosa reposición en Mar del Plata y, en esta nueva versión, reafirma su vigencia y su humor universal, conquistando a nuevas generaciones de espectadores.

Sinopsis

Un grupo de amigos organiza cenas semanales en las que cada uno lleva como invitado a alguien que consideran un “tonto” para burlarse de él. Sin embargo, los planes de Pablo Barrantes se desmoronan cuando invita a Francisco Pignon, un hombre ingenuo pero encantador que desata una serie de situaciones tan hilarantes como desafortunadas, transformando la vida de todos los involucrados. Con humor ácido, la obra expone el egoísmo humano y cuestiona quién es, en definitiva, el verdadero “tonto”.