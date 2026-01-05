El Certamen Premate continúa su recorrido por la provincia de Entre Ríos con el objetivo de seleccionar a los y las artistas que integrarán la grilla del escenario mayor de la 35° Fiesta Nacional del Mate. En este marco, la sede Paraná alcanzó un récord histórico de inscripciones, mientras que se anunció la extensión del plazo de convocatoria para las sedes de Maciá y Villaguay.

El preselectivo en la capital entrerriana se desarrollará este martes 6 y miércoles 7 de enero, a partir de las 19 horas, en el Teatro Municipal 3 de Febrero. Allí se presentarán un total de 85 propuestas artísticas, superando ampliamente la edición 2025, que había contado con 54 inscriptos. Del total registrado este año, 68 corresponden a la disciplina Música y 17 a Danza, un dato que refleja el crecimiento sostenido del certamen y el fuerte interés de artistas de la región por formar parte del evento cultural más importante de la provincia.

El cronograma del preselectivo en Paraná quedó organizado de la siguiente manera:

Martes 6 de enero – 19 horas: disciplina Danza y categoría Rock/Pop Nacional de Música.

disciplina Danza y categoría Rock/Pop Nacional de Música. Miércoles 7 de enero – 19 horas: disciplina Música, categorías Folklore/Tango y Cumbia/Tropical.

En paralelo, la organización informó que las inscripciones para las sedes de Maciá y Villaguay se extenderán hasta el jueves 8 de enero, con el objetivo de ampliar la participación de artistas provenientes de distintos puntos del territorio entrerriano.

Las próximas jornadas del certamen se llevarán a cabo el lunes 12 de enero en el Predio Multieventos de Maciá y el jueves 22 de enero en el Balneario Municipal de Villaguay. Ambas instancias serán con entrada libre y gratuita para todo público.

Sobre la convocatoria

El Premate consta de dos instancias de competencia. Los preselectivos se realizan en diferentes sedes de la provincia, mientras que la instancia final tendrá lugar los días miércoles 4 y jueves 5 de febrero de 2026, en inmediaciones de Sala Mayo, en Puerto Nuevo de Paraná. Allí se definirán los proyectos artísticos que accederán al escenario mayor Luis “Pacha” Rodríguez, en el marco de la Fiesta Nacional del Mate.

En la disciplina Música, el certamen contempla las categorías Folklore y Tango, Cumbia y Tropical, y Rock y Pop Nacional, en las modalidades solista, dúo o conjunto vocal instrumental. En Danza, participan conjuntos de baile folklórico o contemporáneo, así como parejas de baile folklórico tradicional o estilizado.

El jurado evalúa cada presentación a partir de criterios técnicos y artísticos, teniendo en cuenta la originalidad, la técnica y la interpretación, y exige que las propuestas respeten las características con las que fueron preseleccionadas.

Consultá el reglamento aquí

Consultá el formulario de inscripción aquí