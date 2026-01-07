Con una destacada convocatoria de artistas y público, este martes se llevó a cabo en la ciudad de Paraná la primera jornada del certamen Premate, instancia preselectiva que define a quienes integrarán la grilla del escenario mayor de la 35ª Fiesta Nacional del Mate.

La actividad tuvo lugar en el Teatro Municipal 3 de Febrero, donde se desarrolló el preselectivo en las disciplinas Danza y en la categoría Rock/Pop Nacional de Música. Desde el Municipio destacaron la calidad artística de las propuestas presentadas, el acompañamiento del público y el interés generado por la convocatoria, que alcanzó un récord de inscriptos.

En esta primera jornada participaron más de 200 artistas, distribuidos en 85 propuestas artísticas: 68 correspondientes a Música y 17 a Danza, reflejando el fuerte movimiento cultural local y regional que despierta el certamen.

El jefe de Gabinete, Santiago Halle, valoró positivamente el inicio del Premate en Paraná y señaló: “Hubo más de 25 bandas de rock, además de los artistas vinculados a la danza; mucho público y el teatro repleto. Hay muchos artistas en Paraná que quieren estar en el escenario principal de la fiesta, por eso estas instancias previas son tan convocantes. Venimos viendo buenas performances y va a ser una tarea difícil para los jurados”.

En la misma línea, el subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, destacó la incorporación de nuevos géneros musicales: “Agregamos rock, que es una demanda del sector cultural; antes veníamos con folklore, tango, danza y cumbia/tropical. Más de 200 artistas locales ya se subieron al escenario del Teatro 3 de Febrero, en un espacio que convoca a familias y amigos”.

El jurado

El preselectivo sede Paraná contó con un jurado integrado por referentes de la escena artística y cultural. En Música evaluaron Facundo Aquilini, Enzo de Martini y Wilton Osan, mientras que en Danza el jurado estuvo conformado por Gimena Russian, Soledad Ramírez y María Eugenia Brown.

Proyectos seleccionados

En Danza fueron seleccionados la Escuela de Danzas Folclóricas La Fortinera, de Cerrito, en la categoría Conjunto de baile (folklórico o contemporáneo), y la pareja integrada por Ana María Retamar y Oscar Márquez, de Paraná, en la categoría Pareja de baile (folklórico tradicional o estilizado).

En Música, dentro de la categoría Rock y Pop Nacional, el proyecto seleccionado fue La Tercera Fase del Plan.

La noche de los artistas

Durante la jornada también se vivieron momentos de emoción entre los participantes. Enrique Dappen, referente de la banda Barrio del Sol, expresó: “La Fiesta del Mate para nosotros ya empezó. Que sucedan estas cosas para los músicos de la ciudad y alrededores es algo espectacular. Es nuestra tercera presentación en el Teatro 3 de Febrero y vamos por todo”.

Por su parte, Norberto Salvador, bajista de Bombatómika, resaltó la importancia de la iniciativa municipal: “Estamos muy contentos por la convocatoria que está haciendo el Municipio. Está bueno darle espacio a los artistas emergentes; en nuestro caso, que venimos hace un par de años, nunca habíamos tocado en el 3 de Febrero”.

Sobre la convocatoria

El Premate consta de dos instancias de competencia. Los preselectivos se desarrollan en distintas sedes de la provincia y la instancia final tendrá lugar los días miércoles 4 y jueves 5 de febrero de 2026 en inmediaciones de Sala Mayo, en el Puerto Nuevo de Paraná. Allí se definirán los proyectos que accederán al escenario mayor Luis “Pacha” Rodríguez.

En Música, el certamen contempla las categorías Folklore y Tango, Cumbia y Tropical, y Rock y Pop Nacional, en las modalidades solista, dúo o conjunto vocal instrumental. En Danza, participan conjuntos de baile folklórico o contemporáneo y parejas de baile folklórico tradicional o estilizado. El jurado evalúa cada presentación según criterios técnicos y artísticos, considerando la originalidad, la técnica y la interpretación.