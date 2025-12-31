La temporada teatral de verano en la Ciudad de Buenos Aires abrirá el 2026 con uno de los estrenos más esperados del año. Se trata de “El divorcio del año”, la nueva comedia dirigida por José María Muscari, que debutará el 2 de enero y tendrá funciones de miércoles a domingo en el Multiteatro.

La obra reúne a un elenco de gran convocatoria integrado por Fabián Vena, Juan Palomino, Guillermina Valdés, Ernestina Pais y Rochi Igarzábal, una combinación de figuras que promete convertir a la propuesta en uno de los grandes acontecimientos teatrales del verano porteño.

Con texto original de Mariela Asensio y José María Muscari, la misma dupla creativa detrás del éxito Perdidamente, El divorcio del año se presenta como una comedia audaz y contemporánea. La puesta propone una mirada filosa, emotiva y profundamente divertida sobre las relaciones de pareja y los vínculos familiares, abordados desde el humor, la sensibilidad y una estética escénica innovadora que busca atrapar al público desde el primer minuto.

La producción está a cargo de Tomás Rottemberg y Juan Manuel Caballé, quienes vuelven a apostar por un título fuerte para la temporada estival, respaldado por un equipo artístico de primer nivel y una propuesta pensada para el gran público.

“Es un placer inaugurar la cartelera teatral 2026 con un proyecto tan potente. Es una obra que va a dar que hablar: hará reír, conmoverá y quedará en la memoria del público”, adelantó Muscari al referirse al estreno.

Las entradas ya se encuentran a la venta tanto en la boletería del Multiteatro como a través de Plateanet, en lo que promete ser uno de los principales atractivos culturales del verano en Buenos Aires.