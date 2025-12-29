La vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, encabezó este lunes la presentación oficial de la 37ª Fiesta Provincial de la Guitarra, que tendrá lugar en la ciudad de Nogoyá los días sábado 3 y domingo 4 de enero de 2026. El acto se desarrolló en la sala del Museo de Casa de Gobierno, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de la provincia.

En la oportunidad, Aluani —a cargo del Poder Ejecutivo Provincial— estuvo acompañada por la directora general de Programas y Promoción Cultural de Entre Ríos, Natalia Prado; el intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider; el senador departamental, Rafael Cavagna; el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals; y la coordinadora de Cultura, Turismo y Educación del municipio, Karina Clementín. El encuentro contó además con la presentación artística de la payadora nogoyaense Brisa Ferreyra Weber.

Durante el diálogo con la prensa, la vicegobernadora agradeció la presencia de los medios y la difusión del evento, y subrayó la relevancia cultural de la celebración. “Esta fiesta ya es parte de la tradición de nuestra provincia. Se lleva a cabo con mucho esfuerzo y organización, con el objetivo que tenemos en común los nogoyaenses, que es promocionar todo lo que es parte de nuestra historia y de nuestras raíces”, expresó.

En ese sentido, Aluani destacó el valor simbólico del instrumento que da nombre al festival: “La guitarra no es solamente un instrumento, es la voz de nuestra historia. En ella se ve representada y expuesta toda la historia de Nogoyá y de los luthiers”. Asimismo, remarcó el acompañamiento del gobierno provincial a este tipo de iniciativas: “Apoyamos estos eventos porque forman parte de la tradición y la cultura, y además fortalecen la economía local, provincial y regional”.

Por su parte, la directora general de Programas y Promoción Cultural, Natalia Prado, señaló que con esta presentación se está “dando inicio al calendario de fiestas provinciales”, y resaltó “el compromiso del gobierno provincial de promocionar y difundir cada uno de los eventos culturales de nuestra provincia”.

A su turno, el intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider, manifestó que la Fiesta Provincial de la Guitarra “nos llena de orgullo a los nogoyaenses”. Además, brindó precisiones sobre la organización del evento: “Está dirigida a toda la familia, con entrada libre y gratuita. Habrá grandes talentos y músicos que nos van a estar acompañando en el predio del ferrocarril, un lugar cómodo y con el cálido recibimiento de nuestra ciudad”.

Sobre la 37ª Fiesta Provincial de la Guitarra

La 37ª edición de la Fiesta Provincial de la Guitarra se realizará los días 3 y 4 de enero de 2026 en el predio del Ferrocarril de Nogoyá, con entrada libre y gratuita. El evento contará con la participación de destacados artistas locales y regionales, además de la tradicional elección de la Embajadora de la Fiesta.

Programación artística

Sábado 3 de enero: Delfina Ronchi, Por Tu Gente Nogoyá, Lucía Giménez, Valentín Obal, Ignacio Sartori, Curí Tacú, Marianela Urbani y Agrupación Santa Elena.

Delfina Ronchi, Por Tu Gente Nogoyá, Lucía Giménez, Valentín Obal, Ignacio Sartori, Curí Tacú, Marianela Urbani y Agrupación Santa Elena. Domingo 4 de enero: Héctor Cardoso, Fernanda Roselli, Itahí, Ricardo López Jordán, Lauro y Marga, Marcos Pereyra y Sangre Chamecera.

Con una propuesta cultural y artística de gran relevancia, la Fiesta Provincial de la Guitarra se consolida una vez más como uno de los encuentros más representativos del verano entrerriano, celebrando la música, la identidad y las tradiciones de Nogoyá y la región.