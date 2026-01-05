El Centro Cultural La Estación será escenario de una nueva propuesta musical este sábado 10 de enero, a partir de las 21:00, con una nueva edición de El Andén en Concierto. El evento se desarrollará en el espacio cultural ubicado en Jorge Heinze 520 y promete una noche dedicada al rock local y regional.

Con entrada libre y gratuita, la velada contará con la presentación de las bandas La Zapada de Aurelio, Ruedas de Metal, Somos Rock y T.a.L.C., que ofrecerán un repertorio variado y enérgico para el disfrute del público. La iniciativa busca generar un espacio de expresión para los artistas y acercar la música en vivo a la comunidad.

Durante la jornada, además, habrá servicio de cantina a cargo de RR Producciones, entidad que organiza la actividad de manera conjunta con la Municipalidad de Crespo, fortaleciendo el trabajo articulado entre el sector cultural independiente y el Estado local.