Con un sol radiante y un marco natural inmejorable, la Isla del Puerto de Concepción del Uruguay fue este domingo 11 de enero el escenario ideal para cerrar el primero de los tres fines de semana en los que la ciudad es anfitriona de la propuesta “Playa Olímpica, rumbo a los Juegos Suramericanos 2026”, impulsada por el Comité Olímpico Argentino (COA).

En uno de los cinco balnearios que ofrece la ciudad para disfrutar del verano, se disputaron las instancias finales del Beach Vóley de cuartetos, en ramas masculina y femenina. La disciplina, que crece de manera sostenida en la ciudad de la mano del vóley tradicional, convocó a una gran cantidad de público que acompañó cada punto desde la arena. La propuesta no solo combinó competencia y entretenimiento, sino que también consolidó un espacio de encuentro familiar, donde los valores del deporte se transmiten de generación en generación.

En paralelo, el Beach Handball fue otro de los grandes protagonistas de la jornada. Con equipos de cuatro jugadores por lado, el dinamismo, la velocidad y las acrobacias marcaron el ritmo del juego. Las definiciones con giros de 360 grados y flys, que otorgan doble puntaje, aportaron un espectáculo vibrante que cautivó tanto a conocedores como a quienes se acercaban por primera vez a esta disciplina.

El río también tuvo su cuota de protagonismo. Las velas de kitesurf y windsurf surcaron el agua y el cielo del Río Uruguay, ofreciendo una postal impactante ante una verdadera multitud. Inspirado en el windsurf, el esquí y el paracaidismo, el kitesurf conjugó adrenalina, destreza y contacto pleno con la naturaleza.

A través del programa Playa Olímpica, el Comité Olímpico Argentino busca acercar múltiples disciplinas a vecinos, vecinas y visitantes, promoviendo la participación, la recreación y los valores del olimpismo en un entorno natural privilegiado. De este modo, Concepción del Uruguay reafirma su perfil como sede de eventos que integran turismo, deporte y vida saludable, con el acompañamiento permanente de la Municipalidad y en el marco de la tradicional Fiesta Nacional de la Playa, que siempre otorgó un lugar central al deporte.

La edición 2026 del programa también se proyecta hacia los XIII Juegos Suramericanos, que se disputarán del 12 al 26 de septiembre en la provincia de Santa Fe, con sedes en Santa Fe, Rosario y Rafaela, reforzando el espíritu de preparación y difusión del deporte en todo el país.

Cómo continúa la Playa Olímpica

La agenda deportiva en la Isla del Puerto continuará el próximo fin de semana con una variada programación:

Sábado 17 de enero

35º Seven Internacional de la Playa de Rugby

Canotaje “Short Race” K1 y K2 mixto

Hockey Arena mixto

Regatas de veleros

Exhibición de Wushu Kung Fu

Domingo 18 de enero

Deportes náuticos: kitesurf y windsurf

Competencias de canotaje “Short Race” K1 y K2 mixto

Hockey Arena mixto

Sábado 24 y domingo 25 de enero