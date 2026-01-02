Paramount Global confirmó el 31 de diciembre de 2025 el cierre definitivo de cinco de sus señales musicales más emblemáticas: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live. La decisión comenzó a hacerse efectiva a partir de este 1° de enero de 2026 y representa no solo un movimiento empresarial, sino también el final simbólico de una era que transformó para siempre la relación entre la música, la imagen y el público.

El apagón de estas señales marca el ocaso de un fenómeno cultural global. Desde su irrupción en los años 80, MTV se convirtió en una plataforma central para el lanzamiento de artistas, estilos y tendencias que definieron generaciones. Momentos como el estreno del videoclip de Thriller, de Michael Jackson, en 1983, o los conciertos íntimos del ciclo MTV Unplugged, redefinieron el vínculo entre músicos y audiencias, llevando la experiencia musical más allá del sonido.

MTV no fue solo un canal de televisión, sino un laboratorio creativo que moldeó la cultura pop contemporánea. En sus pantallas convivieron sin fronteras el grunge, el pop y el hip hop, con artistas como Nirvana, Britney Spears, Pearl Jam y Tupac Shakur como protagonistas de una narrativa audiovisual que trascendió idiomas y geografías. También fue escenario de hitos históricos, como la recordada entrevista a David Bowie, en la que el artista cuestionó la escasa representación de músicos afroamericanos en la programación del canal.

Sin embargo, el avance de la revolución digital alteró de manera irreversible los hábitos de consumo. El crecimiento de plataformas como YouTube, Spotify y TikTok desplazó a la televisión como principal vía de descubrimiento musical. En 2011, MTV dejó de emitir videoclips de forma regular en su señal principal y trasladó ese contenido a canales secundarios, una señal temprana del declive del modelo tradicional de música las 24 horas.

Desde este 1° de enero, las señales musicales de MTV dejaron de existir en países como Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Austria, Polonia, Hungría, Australia y Brasil. Aunque Paramount Global no confirmó fechas específicas para América Latina, fuentes de la industria indican que la medida tendría alcance global.

La marca MTV, sin embargo, no desaparecerá por completo. Continuará activa a través de plataformas digitales, redes sociales y eventos insignia como los MTV Video Music Awards (VMAs) y los Europe Music Awards (EMAs). El foco del negocio estará puesto en el contenido bajo demanda y el entretenimiento, con programas como Teen Mom y Geordie Shore, dejando atrás de manera definitiva el concepto original que convirtió a MTV en un ícono cultural.

Para muchos, el cierre simboliza el fin de una época en la que la música se compartía frente a una pantalla y no a través de algoritmos. MTV deja un legado cultural imborrable, aunque su formato televisivo clásico se apaga para siempre.