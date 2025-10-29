El Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) participó recientemente en diversas reuniones y encuentros de trabajo con el propósito de difundir el valor del cine entrerriano, compartir el trabajo cotidiano del organismo —dependiente de la Secretaría de Cultura de la Provincia— y anticipar detalles de la 7ª edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), que se desarrollará en noviembre.

El presidente del IAAER, Maximiliano Schonfeld, estuvo presente en el 22° Festival Internacional de Cine Oberá en Cortos, en la ciudad de Oberá, Misiones, donde se trabajó en el fortalecimiento de lazos regionales e identitarios entre las provincias y en el intercambio de herramientas de fomento del sector audiovisual entre Brasil, Paraguay y Argentina.

Por su parte, el director del FICER Forum, Nicolás Herzog, junto a la directora de Industrias Culturales y Creativas de Entre Ríos, Rocío Rezett, representaron al instituto en Pulsar Santa Fe y en el Festival Audiovisual de Bariloche, donde compartieron sus experiencias sobre el proceso de convocatoria e inscripción del nuevo espacio del FICER destinado a la industria audiovisual.

Pulsar Santa Fe es un encuentro de referencia para profesionales vinculados a la dirección, producción, realización, distribución, programación y desarrollo audiovisual, y constituye un ámbito de intercambio clave para el crecimiento del sector en la región centro del país.

El FICER 2025: un espacio de encuentro para el cine regional

El 7° Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) se llevará a cabo del 25 al 30 de noviembre en Paraná y en subsede en distintas localidades de la provincia, con entrada libre y gratuita.

El evento, organizado por el Gobierno de Entre Ríos a través del IAAER, se consolida como un espacio de encuentro entre cineastas, público y comunidad, que impulsa el desarrollo de la industria audiovisual entrerriana y regional.

En esta edición, el festival cerró las convocatorias para sus secciones competitivas y para el FICER Forum, destinado a proyectos de primeras y segundas películas. La respuesta fue notable: se inscribieron más de 150 películas, entre largometrajes nacionales y cortometrajes entrerrianos, y más de 75 proyectos para el Forum, que se presentará por primera vez.

El FICER Forum está dirigido a realizadores de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Córdoba, con el objetivo de fomentar la producción cinematográfica en la región y fortalecer el entramado de cooperación e intercambio entre provincias.