Paraná será sede de la 7ª edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) del 25 al 30 de noviembre. El evento, de entrada libre y gratuita, ofrecerá proyecciones, foros y talleres, consolidándose como una plataforma esencial para el cine regional y nacional. Es organizado por el Gobierno de Entre Ríos a través del Instituto Autárquico Audiovisual (IAAER).



La película "El mensaje", dirigida por Iván Fund, inaugurará esta edición. La obra fue reconocida con el Oso de Plata del Jurado en el Festival de Cine de Berlín 2025 y cuenta con un elenco integrado por Mara Bestelli, Marcelo Subiotto, Anika Bootz y Betania Cappato.



Para la clausura, se proyectará "Un cabo suelto", film del realizador uruguayo Daniel Hendler, protagonizado por Sergio Prina, Pilar Gamboa y Alberto Wolf. Ambas funciones son parte de una selección curada que busca acercar cine de calidad al público entrerriano.





El FICER 2025 presentará dos secciones competitivas principales: Largometrajes Nacionales y Cortometrajes Entrerrianos. Además, la programación incluirá panoramas de cine regional e internacional, actividades especiales, charlas abiertas, mesas debate y presentaciones de libros, que enriquecen la oferta cultural.



También habrá talleres para infancias, jóvenes y adultos, y espectáculos de música en vivo con invitados destacados. En Paraná, las proyecciones y actividades se distribuirán en espacios como el Centro Provincial de Convenciones (CPC), el Centro Cultural La Vieja Usina, la Sala Noble del IAAER, el Cine Círculo y Cine Las Tipas.



Una de las novedades de esta edición es el Ficer Forum, un espacio diseñado para la industria audiovisual. Este foro está dirigido a proyectos de primeras y segundas películas en fase de desarrollo, provenientes de cineastas de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Córdoba.



Para esta iniciativa se inscribieron más de 75 propuestas, de las cuales 12 fueron seleccionadas para participar en mesas de conversación, rondas de negocios, conferencias y una sesión de pitching. Estos proyectos competirán por premios monetarios y servicios profesionales, con el objetivo de fomentar la producción cinematográfica regional.



Adicionalmente, otros 14 proyectos fueron invitados a participar en el Ficer Forum, accediendo como premiación a servicios profesionales para sus propuestas. Esta iniciativa subraya el compromiso del festival con el desarrollo de talentos y el impulso de la industria audiovisual en la región.



El festival reafirma su vocación de abrir pantallas, tender puentes y celebrar el cine como forma de encuentro entre historias, territorios y generaciones. Incluirá secciones como el Premio OJO PEZ, Sección Internacional, Sección Oficial, Fronteras Abiertas y el Foco Agüero, dedicado al documentalista chileno Ignacio Agüero.