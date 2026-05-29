En el marco de las actividades previas al Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer), estudiantes de segundo año de la Escuela Secundaria Nº 35 "Cesáreo Bernaldo de Quirós" de Paraná culminaron una experiencia artística que combinó educación, naturaleza y cultura.

La iniciativa fue impulsada por el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer) a través del programa Camino al Ficer, una propuesta que busca acercar el festival a distintos espacios de la provincia antes de su realización, prevista del 24 al 29 de noviembre.

Durante dos meses, los alumnos trabajaron en la observación y representación de especies de la fauna autóctona entrerriana, con el objetivo de aportar ideas y elementos visuales para la construcción de la identidad estética de la octava edición del certamen cinematográfico.

Naturaleza y arte en el aula

La propuesta estuvo coordinada por integrantes del Iaaer junto a docentes y directivos de la institución educativa. En el tramo final del proyecto, los estudiantes realizaron ilustraciones inspiradas en distintas especies silvestres de Entre Ríos, utilizando técnicas y materiales variados como lápices, fibras y crayones.

Las referencias visuales fueron aportadas a partir de una selección previa elaborada junto a especialistas vinculados al estudio y la difusión de la biodiversidad provincial.

Más allá del resultado artístico, la actividad permitió generar un espacio de reflexión sobre el patrimonio natural entrerriano y su relación con las expresiones culturales.

Camino al Ficer

La experiencia forma parte de Camino al Ficer, el programa que antecede cada edición del festival y que tiene como objetivo ampliar el alcance de la propuesta cinematográfica mediante actividades descentralizadas en distintos puntos de la provincia.

La iniciativa incluye talleres, capacitaciones, encuentros, proyecciones y espacios de formación orientados a fortalecer el vínculo entre el cine, la educación y la comunidad.

Desde la organización destacaron que esta modalidad busca promover una construcción más participativa y federal del festival, incorporando las miradas y experiencias de distintos sectores de la sociedad entrerriana.

Mientras avanza la cuenta regresiva hacia noviembre, las actividades continuarán desarrollándose en diferentes localidades, consolidando un recorrido que conecta al cine con la identidad cultural y natural de Entre Ríos.