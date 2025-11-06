El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer) se prepara para su séptima edición, que se desarrollará del 25 al 30 de noviembre en Paraná y en subsede de distintas localidades de la provincia, con entrada libre y gratuita. Como antesala del gran evento, este jueves 6 de noviembre comienza el ciclo “Camino al Ficer”, una propuesta que recorrerá el territorio entrerriano con la proyección de destacadas producciones nacionales recientes.

El ciclo, organizado por el Gobierno de Entre Ríos a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), busca acercar el cine a los públicos locales, generar espacios de encuentro y anticipar el espíritu federal que caracteriza al festival.

Películas del ciclo

Las funciones incluirán tres películas argentinas con entrada libre y gratuita:

“Alemania” (2023), de María Zanetti – Apta para mayores de 13 años .

(2023), de – . “El verano más largo del mundo” (2022), de Alejandra Lipoma y Romina Vlachoff .

(2022), de . “Gigantes” (2024), de Gonzalo Gutiérrez.

Estas producciones reflejan la diversidad del cine nacional actual, con miradas personales y sensibles sobre temas contemporáneos.

Cronograma de funciones

📌 Paraná

Jueves 6 y sábado 8 de noviembre, a las 10:00, en el Museo de Casa de Gobierno (México y Córdoba).

📌 María Grande

Jueves 6 a las 19:00, domingo 16 a las 20:00 y sábado 22 a las 20:30, en el Cine Teatro Don Santiago.

📌 General Galarza

Sábado 8 a las 16:30 y domingo 9 a las 17:30, en el Centro Cultural Galarza.

📌 Rosario del Tala

Jueves 13 a las 20:30 y domingo 16 a las 16:00, en la Sala del Teatro Mónica Pesse.

📌 Gualeguaychú

Viernes 21 a las 21:00, en Sinergia Espacio Incaa.

Un camino hacia el encuentro del cine entrerriano

El ciclo “Camino al Ficer” propone una experiencia de cine compartida que invita a los espectadores a vivir la antesala del festival, fortaleciendo los lazos culturales entre las comunidades y celebrando el cine como espacio de diálogo y creación.

De esta manera, Entre Ríos comienza a palpitar su gran cita con el séptimo arte: el 7° Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer), que llegará a fines de noviembre con una variada programación de películas, charlas, actividades formativas y propuestas para todo público.