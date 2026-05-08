El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer) ya tiene fecha confirmada para su octava edición. El encuentro cinematográfico se desarrollará del 24 al 29 de noviembre de 2026 y volverá a posicionarse como uno de los principales espacios de exhibición y promoción audiovisual del país.

Organizado por el gobierno provincial a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer), el festival reunirá producciones nacionales e internacionales en una programación que combinará proyecciones, formación profesional y actividades vinculadas al desarrollo de la industria audiovisual.

En ese marco, el ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, destacó la importancia estratégica del evento para la provincia. “El Ficer es una política cultural estratégica para fortalecer la producción audiovisual y proyectar la identidad entrerriana”, afirmó. Además, remarcó que el festival constituye una herramienta clave para consolidar a Entre Ríos como un polo audiovisual y generar nuevas oportunidades para el sector.

La convocatoria para participar en las competencias oficiales permanecerá abierta hasta el 5 de agosto inclusive. En esta edición, las categorías competitivas serán largometrajes nacionales y cortometrajes entrerrianos.

A lo largo de sus distintas ediciones, el Ficer logró consolidarse como una referencia dentro del circuito cinematográfico argentino, con creciente proyección nacional e internacional. Uno de sus rasgos distintivos es la participación activa del público y el acceso libre y gratuito a todas las actividades.

Por su parte, el presidente del Iaaer, Maximiliano Schonfeld, señaló que el objetivo es continuar ampliando el alcance del festival. “Buscamos que el festival continúe creciendo como espacio de encuentro para el cine y la cultura en Entre Ríos, generando nuevas experiencias para las audiencias”, expresó. Además, sostuvo que el Ficer representa “un ámbito de referencia para la cultura federal que interpela, reflexiona, debate y pone en valor la creatividad, la pasión y el amor por lo que hacemos”.

Competencias y programación

La octava edición contará con dos competencias oficiales: largometrajes nacionales y cortometrajes entrerrianos. También incluirá panoramas regionales, cine internacional, propuestas para infancias, talleres, charlas, música en vivo y la presencia de invitados especiales.

En cuanto a los requisitos, para competir en la categoría de cortometrajes entrerrianos se exigirá una residencia mínima de tres años en la provincia. En el caso de largometrajes nacionales, se requerirá ciudadanía argentina o residencia en el país durante el mismo período.

Podrán inscribirse obras de ficción, documental o animación finalizadas entre el 1 de enero de 2025 y el 5 de agosto de 2026. Los cortometrajes deberán tener una duración máxima de 15 minutos, mientras que los largometrajes deberán superar los 60 minutos.

Las inscripciones se realizan mediante formularios disponibles en el sitio oficial del festival, donde también pueden consultarse las bases y condiciones.

Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer)

El público, protagonista del festival

Durante seis jornadas, el Ficer desplegará una agenda que combinará cine, formación y actividades interdisciplinarias. Habrá proyecciones, espacios para infancias y adolescencias, patio gastronómico y encuentros culturales abiertos a toda la comunidad.

Además, el diseño del festival volverá a poner el foco en la experiencia del público, que tendrá participación directa mediante el voto en distintas competencias.

Con acceso gratuito y una programación diversa, el Ficer 2026 buscará reafirmar su lugar como plataforma de exhibición, formación y circulación para el cine entrerriano, regional y nacional.