La cuarta jornada del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) tuvo uno de sus momentos más convocantes este miércoles, cuando más de 800 personas llenaron el Centro Provincial de Convenciones (CPC) para ver Emboscada, la nueva película del realizador entrerriano Mauro Bedendo. La organización debió sumar sillas para ampliar la capacidad de la sala ante la notable afluencia de público.

Filmada en Paraná, Villa Urquiza y La Picada, la producción reúne a más de 60 actores locales y de la región, y cuenta con la participación protagónica de Osvaldo Laport y Roly Serrano. Antes de la proyección del largometraje se exhibió El viaje, cortometraje del realizador local Julio Gómez.

La función se vivió en un clima de celebración. Bedendo recibió un sostenido aplauso del público, que reconoció su trayectoria y el impulso que su obra brinda al cine entrerriano. “Estamos muy impresionados por la cantidad de gente que vino. Estrenar esta película en Entre Ríos y en el FICER es un placer. Emboscada fue una experiencia muy enriquecedora por trabajar con actores de esta magnitud y un elenco numeroso de la región, con mucho talento”, expresó.

Laport también dedicó unas palabras tras la presentación: “En nombre de Roly Serrano, el mío, de un elenco hermoso y de un grupo de trabajadores frente y detrás de cámara, estamos verdaderamente conmovidos”. Destacó además que en la película “se halla la identidad de un lugar, un aroma, un perfume, un tiempo y un decir”.

El público acompañó con entusiasmo. Alberto, vecino de Villa Urquiza, asistió con su familia y celebró el orgullo local: “Nos emociona ver en la película nuestros lugares más icónicos”. Inés, que llegó con sus hijos, se mostró sorprendida por la respuesta masiva: “No me imaginé tanta cantidad de gente para ver una película local”. Gabriela resumió el sentimiento compartido: “Hace años que en Paraná no se ve semejante convocatoria para ver una película nacional, y diría, de carácter local”.

El FICER, de entrada libre y gratuita, es organizado por el Gobierno de Entre Ríos a través del Instituto Autárquico Audiovisual (IAAER).

Otras propuestas del día

El segundo día del festival ofreció también la proyección de Cien niños esperando un tren, del director chileno Ignacio Agüero, a quien el FICER dedica una retrospectiva. Además comenzó el ciclo de cine infantil, que continuará en los próximos días.

Entre las proyecciones destacadas de la jornada se incluyeron Con Hasan en Gaza (Kamal Aljafari), Criaturas de la mente (Marcelo Gomes), Museo de la subversión (Francisco D’Eufemia) y La virgen de la Tosquera (Laura Casabé), entre otras. Asimismo continúan los espacios de debate, formación y fomento de la industria audiovisual.

La Cinemateca de Entre Ríos en el FICER

El segmento Cinemateca Presenta, dedicado al archivo y preservación del patrimonio audiovisual, sumó este miércoles una función al aire libre de Los inundados, de Fernando Birri. La Cinemateca inauguró recientemente su espacio propio en el edificio del Mirador Tec.

Destacados del jueves