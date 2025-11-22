Cultura en Entre Ríos
El FICER 2025 presenta su Forum para el impulso del cine regional: 26 proyectos participarán
El 7° Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) se desarrollará en Paraná desde este martes 25 hasta el domingo 30, en una nueva edición organizada por el Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER). En esta oportunidad, además de la destacada programación cinematográfica, el festival vuelve a apostar al crecimiento de la industria con una nutrida agenda del FICER Forum, un espacio dedicado al desarrollo de proyectos audiovisuales de la región.
El FICER Forum está orientado a primeras y segundas películas en fase de desarrollo, destinadas a cineastas de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Córdoba. Su objetivo central es estimular la producción audiovisual regional, facilitando encuentros entre realizadores, rondas de negocios, mesas de conversación, conferencias y una instancia de pitching.
En la convocatoria abierta se inscribieron más de 75 proyectos, de los cuales 12 fueron seleccionados para competir por premios monetarios y servicios profesionales. A estos se suman 14 proyectos invitados, que accederán a servicios profesionales como reconocimiento a sus propuestas. Las actividades del Forum se concentrarán durante las tres primeras jornadas del festival.
Proyectos Seleccionados
- Con locura y pasión – Dirección: Matías Gabriel Amuedo. Productora: Camila Belén Vera (Córdoba).
- Tetas – Dirección: Angélica Germanetti. Productoras: María Antonella Riga y Fernanda Rocca (Córdoba).
- Todo bien igual (Largometraje de ficción en desarrollo) – Dirección y producción: Victoria De Michele (Entre Ríos).
- Rumores (Carpeta de proyecto) – Dirección: Thomas Voloder Antenucci. Producción: Mateo Osorio (Entre Ríos).
- Agua colorada (Largometraje de ficción) – Dirección: Julio Olmedo. Producción: Agustín de Torres (Entre Ríos).
- Tornado del 97 – Dirección: Paula Florencia Burna Elstner. Producción: Julieta B. Gómez (Entre Ríos).
- Silvestre – Dirección: Elián Guerin. Producción: Andrés Tes (NEA).
- Perla Guaraní – Dirección: Gabriela Pastor. Producción: Ariana Aisemberg (NEA).
- Puente Ojo – Dirección: Josefina Lens. Producción: Eduardo Bustamante (NEA).
- Apartado del camino – Dirección y producción: Miler Blasco (Santa Fe).
- Los amantes que no sabían demasiado – Dirección: Baltasar Albrecht y Gastón Del Porto. Producción: Arturo Castro Godoy (Santa Fe).
- Combustible (Largometraje en desarrollo) – Dirección: Victoria Saez. Producción: Jaquelina Molina y Agustín Falco (Santa Fe).
Proyectos Invitados
- La suspensión del tiempo – Dirección y producción: Marina Layana (FAB Río Negro).
- Flor – Dirección: Fernando del Castillo. Producción: Pamela Carlino (Pulsar, Santa Fe).
- Un ascensor sospechosamente grande – Dirección: Augusto Robert Vaudagna. Producción: Julián López (Pulsar, Santa Fe).
- En la piel del familiar – Dirección: Emilio López. Producción: Bárbara Volpatti (Pulsar, Santa Fe).
- Chalet – Dirección: Joaquín Gamba y Lucio Gagliardo. Producción: Ana Taleb (Pulsar, Santa Fe).
- Ramona – Dirección: Lisa Caligaris. Producción: Francisco Matiozzi Molinas (Pulsar, Santa Fe).
- Once familias – Dirección: Andrés Dentoni. Producción: Paula Kuschnir (Pulsar, Santa Fe).
- Azara – Dirección: Paula Manzone. Producción: Juan Ferreira, Oriana Castro, Nicolás Werner y Lucía Alcaín (IAAVIM MAEF Misiones).
- Ramoncito – Dirección: Conrado Arévalo. Producción: Elbio Vargas (ARAER Entre Ríos).
- El rodeo – Dirección: Regina Prina. Producción: Milagros Aranda (ARAER Entre Ríos).
- Después de una maldición, los milagros – Dirección: Yamila Cabrera. Producción: Natalia Pauloni (ARAER Entre Ríos).
- Los visitantes – Dirección: Faustino Sosa y Julieta Alegre. Producción: Faustino Sosa (ARAER Entre Ríos).
- Camino – Dirección: Germán Berger. Producción: Nahuel Balcarce (ARAER Entre Ríos).
- Las cuchillas – Dirección: Renzo Blanc. Producción: Virginia Tournour (ARAER Entre Ríos).