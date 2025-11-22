El 7° Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) se desarrollará en Paraná desde este martes 25 hasta el domingo 30, en una nueva edición organizada por el Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER). En esta oportunidad, además de la destacada programación cinematográfica, el festival vuelve a apostar al crecimiento de la industria con una nutrida agenda del FICER Forum, un espacio dedicado al desarrollo de proyectos audiovisuales de la región.

El FICER Forum está orientado a primeras y segundas películas en fase de desarrollo, destinadas a cineastas de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Córdoba. Su objetivo central es estimular la producción audiovisual regional, facilitando encuentros entre realizadores, rondas de negocios, mesas de conversación, conferencias y una instancia de pitching.

En la convocatoria abierta se inscribieron más de 75 proyectos, de los cuales 12 fueron seleccionados para competir por premios monetarios y servicios profesionales. A estos se suman 14 proyectos invitados, que accederán a servicios profesionales como reconocimiento a sus propuestas. Las actividades del Forum se concentrarán durante las tres primeras jornadas del festival.

Proyectos Seleccionados

Con locura y pasión – Dirección: Matías Gabriel Amuedo. Productora: Camila Belén Vera (Córdoba).

– Dirección: Matías Gabriel Amuedo. Productora: Camila Belén Vera (Córdoba). Tetas – Dirección: Angélica Germanetti. Productoras: María Antonella Riga y Fernanda Rocca (Córdoba).

– Dirección: Angélica Germanetti. Productoras: María Antonella Riga y Fernanda Rocca (Córdoba). Todo bien igual (Largometraje de ficción en desarrollo) – Dirección y producción: Victoria De Michele (Entre Ríos).

(Largometraje de ficción en desarrollo) – Dirección y producción: Victoria De Michele (Entre Ríos). Rumores (Carpeta de proyecto) – Dirección: Thomas Voloder Antenucci. Producción: Mateo Osorio (Entre Ríos).

(Carpeta de proyecto) – Dirección: Thomas Voloder Antenucci. Producción: Mateo Osorio (Entre Ríos). Agua colorada (Largometraje de ficción) – Dirección: Julio Olmedo. Producción: Agustín de Torres (Entre Ríos).

(Largometraje de ficción) – Dirección: Julio Olmedo. Producción: Agustín de Torres (Entre Ríos). Tornado del 97 – Dirección: Paula Florencia Burna Elstner. Producción: Julieta B. Gómez (Entre Ríos).

– Dirección: Paula Florencia Burna Elstner. Producción: Julieta B. Gómez (Entre Ríos). Silvestre – Dirección: Elián Guerin. Producción: Andrés Tes (NEA).

– Dirección: Elián Guerin. Producción: Andrés Tes (NEA). Perla Guaraní – Dirección: Gabriela Pastor. Producción: Ariana Aisemberg (NEA).

– Dirección: Gabriela Pastor. Producción: Ariana Aisemberg (NEA). Puente Ojo – Dirección: Josefina Lens. Producción: Eduardo Bustamante (NEA).

– Dirección: Josefina Lens. Producción: Eduardo Bustamante (NEA). Apartado del camino – Dirección y producción: Miler Blasco (Santa Fe).

– Dirección y producción: Miler Blasco (Santa Fe). Los amantes que no sabían demasiado – Dirección: Baltasar Albrecht y Gastón Del Porto. Producción: Arturo Castro Godoy (Santa Fe).

– Dirección: Baltasar Albrecht y Gastón Del Porto. Producción: Arturo Castro Godoy (Santa Fe). Combustible (Largometraje en desarrollo) – Dirección: Victoria Saez. Producción: Jaquelina Molina y Agustín Falco (Santa Fe).

Proyectos Invitados