El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer) vivió este sábado por la noche su ceremonia de premiación en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), en una séptima edición que fue definida como “histórica” por su nivel de convocatoria. Miles de asistentes colmaron las salas durante todas las jornadas, consolidando al festival como uno de los eventos culturales más relevantes de la provincia. La organización estuvo a cargo del Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico Audiovisual (Iaaer).

Este domingo el festival culmina con nuevas proyecciones en distintas salas.

Una edición récord

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, destacó la magnitud de esta edición:

“Fue la más grande de nuestra historia. Tuvimos la mayor cantidad de público desde que existe el festival; las salas se llenaron todos los días y en la mayoría de las funciones no quedó un solo asiento libre. El público adoptó al Ficer como propio”, expresó.

Troncoso definió al Ficer como un “hecho cultural que nos define y nos proyecta como provincia al país y a Latinoamérica”.

Por su parte, el presidente del Iaaer, Maximiliano Schonfeld, celebró el espíritu del encuentro:

“El Ficer sintetiza a una provincia que abre su corazón para seguir construyendo nuestro patrimonio con una sensibilidad única”.

En la misma línea, el director artístico Eduardo Crespo afirmó que el festival “encontró una identidad propia y se ha posicionado en el mapa de los festivales del país”.

La ceremonia contó además con la presencia del secretario de Cultura, Julián Stoppello, y del secretario de Trabajo, Mariano Camoirano.

Los premios del Ficer 2024

Sección Oficial (premio del Jurado)

Ganadores (premio compartido): La noche está marchándose ya , de Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini Dice que¿ , de Alejandro Fernández Mouján , quien agradeció destacando: “Es una emoción enorme este premio en este festival que es lo más grande que hay”.

Mención especial al montaje: El príncipe de Nanawa , dirigida por Clarisa Navas , con montaje de Florencia Gómez García .



Cortos Entrerrianos (premio del Jurado)

Ganador: Que te atraviese el río, gurí , de Martina Cardozo Beker .

, de . Menciones: Intermitentes , de Lucía Oliver Parte del río , de Fernando Solanas e Irina Muñoz .



Premios del Público Ojo Pez

Más votada: El príncipe de Nanawa , de Clarisa Navas .

, de . Cortos Entrerrianos: Lito y sus amigos , de Ricardo Jaimovich .

, de . Cine Internacional: Carta a mis padres muertos , de Ignacio Agüero .

, de . Correntada Cine Argentino: Caían del cielo , de Rubén Plataneo .

, de . Cine Entrerriano: El infierno de los vivos, de Alberto Gieco.

Otros reconocimientos

Premio DAC Género a la mejor directora de la Sección Oficial: Cecilia Kang , por Hijo Mayor .

Premios Tilda Thamar a la Trayectoria: Ignacio Agüero , director invitado, quien declaró: “Me sorprendió la calidad de este festival y ser parte ha sido un honor”. Paula Félix-Didier , directora del Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken. Luciano Monteagudo , crítico y programador, quien llamó a “cuidar este festival que sigue creciendo y se ha convertido en un lugar de encuentro entre cineastas argentinos y el público”.



Propuestas y actividades destacadas

La jornada incluyó un taller de animación para infancias, la proyección de videominutos producidos en la Escuela Itinerante de Cine Entrerriano —impulsada por el Iaaer y la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (Araer)—, y la presentación de Un cabo suelto, dirigida por Daniel Hendler, que estuvo presente y dialogó con el público.

Últimas funciones del domingo