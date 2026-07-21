La Municipalidad de Paraná abrió la convocatoria para participar de la primera edición de la Feria de Arte Paraná, un espacio pensado para promover la producción de las artes visuales, fomentar la comercialización de obras y fortalecer el vínculo entre artistas, galerías, gestores culturales, coleccionistas y público en general.

La feria se desarrollará del 11 al 13 de septiembre en la Sala Mayo, mientras que las inscripciones permanecerán abiertas hasta el viernes 14 de agosto.

La propuesta, organizada por la Subsecretaría de Cultura, está destinada a galerías de arte, espacios culturales y proyectos grupales vinculados a las artes visuales del Área Metropolitana Gran Paraná, integrada por Paraná, San Benito, Oro Verde y Colonia Avellaneda. Además, las bases contemplan la posibilidad de incorporar artistas de otras localidades entrerrianas.

Dos modalidades de participación

La convocatoria contempla dos categorías. Por un lado, podrán inscribirse galerías y espacios culturales privados que acrediten al menos dos años de trayectoria en la exhibición y comercialización de obras de arte. Por otro, podrán participar proyectos grupales conformados por un mínimo de tres artistas que trabajen de manera colectiva o se asocien especialmente para esta edición.

Los interesados deberán completar un formulario de inscripción online y presentar una propuesta expositiva acompañada por imágenes de las obras y la información técnica correspondiente. En el caso de las galerías también se solicitará una reseña institucional y los datos de los artistas que representarán.

Espacios gratuitos y obras a la venta

Las propuestas seleccionadas dispondrán de un módulo expositivo sin costo dentro de la feria. Todas las obras exhibidas deberán estar disponibles para su comercialización.

La organización aportará el espacio, iluminación general, seguridad, difusión institucional, gráfica y asesoramiento para el montaje. En tanto, cada expositor será responsable de la instalación específica de su stand, la atención al público y la venta de las obras.

La Feria de Arte Paraná nace con el objetivo de consolidarse como un espacio de encuentro para el sector, generando nuevas oportunidades de circulación y comercialización de la producción artística regional.

Los proyectos seleccionados se anunciarán el 19 de agosto. Las bases y condiciones, junto con el formulario de inscripción, pueden consultarse en el sitio oficial de la Municipalidad de Paraná. También se reciben consultas a través del correo electrónico [email protected].

Bases y condiciones: http://drive.google.com/file/d/1cwvmeBeFQh_gsAGFz6zlbyb6XZUHTj4f/view?usp=sharing

Formulario para Galerías y Espacios Culturales: http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfA5AYDNKLCAns7Lzt-sg7ToUeoa8-ONI825Kwxy-aFgD9g8A/viewform

Formulario para Proyectos grupales: http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfA5AYDNKLCAns7Lzt-sg7ToUeoa8-ONI825Kwxy-aFgD9g8A/viewform