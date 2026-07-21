El próximo sábado 25 de julio, a partir de las 20:00, el Salón Municipal de Crespo será el escenario de "Gala Argentina: un viaje desde la música de nuestro país hasta la ópera", una propuesta que combinará obras de destacados compositores nacionales con algunas de las páginas más representativas del repertorio lírico internacional.

El espectáculo es organizado por Lírica del Río junto al Coro Municipal "Del Centenario" de Crespo y propone un recorrido musical que pondrá en diálogo la identidad artística argentina con las grandes creaciones de la ópera universal.

El programa incluirá composiciones de referentes de la música académica argentina como Carlos Guastavino, Carlos López Buchardo, Héctor Iglesias Villoud y Héctor Panizza, además de obras de reconocidos compositores internacionales como Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti y Giacomo Puccini.

En un formato de canto y piano, la gala buscará ofrecer una experiencia cercana al público, permitiendo apreciar tanto la riqueza del repertorio nacional como la intensidad y el virtuosismo de la música operística.

Sobre el escenario se presentarán los solistas Sandra Heimbügner, Cecilia Frías, Joas Cruz y el artista invitado Alejandro Däppen, acompañados al piano por Raquel Zanutti.

Las entradas tienen un valor de 10.000 pesos, mientras que los menores de 12 años podrán ingresar de manera gratuita. Quienes deseen asistir pueden realizar reservas comunicándose al 3435 18-0336.