El proyecto conectará el Centro Cultural Juan L. Ortiz (Juanele) con la Plaza Jorge Luis Borges, conformando un corredor que integrará instituciones culturales, salas independientes, emprendimientos gastronómicos y comercios de la zona.

La intendenta Rosario Romero recorrió los trabajos y destacó que la intervención permitirá mejorar la circulación peatonal, recuperar el patrimonio urbano y potenciar el desarrollo de actividades artísticas en uno de los sectores con mayor identidad cultural de la ciudad.

"Todo este paseo de calle Racedo, cuyos adoquines han sido recuperados y reinstalados, permitirá un tránsito más fluido y favorecerá el crecimiento de distintos emprendimientos culturales", señaló la presidenta municipal.

Recuperación del patrimonio urbano

La obra contempla la restauración del tradicional adoquinado, la construcción de nuevas veredas, la instalación de mobiliario urbano y la resolución de problemas de infraestructura, como hundimientos y cañerías deterioradas.

Además, el corredor incorporará nuevos murales realizados en el marco del programa Todas las Manos, que ya comenzaron a plasmarse frente al Centro Cultural Juan L. Ortiz y buscan fortalecer la identidad artística del lugar.

Un circuito para la cultura

Romero destacó que el nuevo paseo permitirá ampliar la oferta cultural de Paraná y generar un espacio que favorezca la realización de espectáculos al aire libre.

"Imaginemos un fin de semana con actividades en la calle, en el Juanele y en las salas culturales privadas que funcionan en la zona. Todo esto fortalecerá el vínculo que Paraná tiene con la cultura y sus distintas expresiones", expresó.

La intendenta también remarcó la importancia de recuperar espacios públicos para el disfrute de vecinos y visitantes.

"Las mejores experiencias de la vida muchas veces ocurren en los espacios de recreación. Escuchar música, disfrutar de un concierto o encontrarse con expresiones artísticas en la calle contribuye a mejorar la calidad de vida de la comunidad", sostuvo.

Una obra con fondos municipales

El Paseo Cultural de calle Racedo se ejecuta íntegramente con recursos del municipio y forma parte del plan de recuperación del espacio público impulsado por la gestión local.

Según informaron desde la Municipalidad, los trabajos avanzan de acuerdo con el cronograma previsto y la inauguración está proyectada para fines de la primavera.

Con esta intervención, el municipio busca consolidar un nuevo circuito urbano que combine patrimonio, cultura y actividad económica, fortaleciendo el perfil de Paraná como una ciudad que apuesta al desarrollo de sus industrias creativas y a la revitalización de sus espacios públicos.