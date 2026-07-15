La propuesta se desarrollará entre las 20 y las 24 horas y reunirá a más de 60 bodegas de distintas regiones del país, con la posibilidad de degustar más de 80 etiquetas, participar de maridajes, recorrer stands de productores, disfrutar de propuestas gastronómicas y food trucks, además de conocer la creciente producción vitivinícola entrerriana.

Organizada con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná y el Ente Mixto de Turismo (Empatur), la feria forma parte de la agenda de actividades de las vacaciones de invierno y busca seguir posicionando a la capital entrerriana como un destino vinculado al turismo gastronómico y de experiencias.

El subsecretario de Turismo y presidente de Empatur, Agustín Clavenzani, destacó que Paraná Wine ha experimentado un crecimiento sostenido desde sus primeras ediciones y consideró que el evento representa una propuesta que combina turismo, cultura, gastronomía y producción regional.

Por su parte, la organizadora Flavia Muñoz explicó que durante las cuatro horas de la feria los asistentes podrán dialogar directamente con representantes de las bodegas, conocer nuevas propuestas y descubrir la diversidad de los vinos argentinos. Además, cada entrada incluye una copa de cristal que los visitantes podrán conservar como recuerdo del evento.

En tanto, Julián Páez, uno de los impulsores de la iniciativa, recordó que la primera edición reunió a unas 20 bodegas y alrededor de 400 personas, mientras que actualmente el evento supera las 60 bodegas participantes y convoca a más de 1.500 asistentes.

Como novedad, esta cuarta edición incorporará un sector VIP, donde enólogos ofrecerán degustaciones guiadas y charlas exclusivas para quienes opten por esa modalidad de ingreso.

Además, Paraná Wine fue declarado de interés legislativo por la Cámara de Diputados de Entre Ríos, un reconocimiento que refleja la importancia que el evento ha adquirido dentro del calendario turístico y gastronómico de la provincia.

Entradas

Las entradas generales tienen un valor de 60.000 pesos e incluyen una copa de cristal de regalo. También se encuentra disponible una modalidad VIP. Los tickets pueden adquirirse a través de las redes sociales oficiales de Paraná Wine o en Humo Vinoteca, ubicada sobre Alameda de la Federación 507, en Paraná.