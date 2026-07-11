La Municipalidad de Paraná y la Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) pusieron en marcha un proyecto conjunto para desarrollar un sistema de geolocalización de casos de violencia por motivos de género. La herramienta utilizará inteligencia artificial y permitirá elaborar un mapa de calor que identificará las áreas de mayor riesgo dentro de la ciudad.

El convenio fue firmado por la intendenta Rosario Romero y el decano de la FCyT, Juan Pablo Filipuzzi, en el marco de una iniciativa que busca aportar información precisa para fortalecer las estrategias de prevención y asistencia.

Romero explicó que el sistema combinará inteligencia artificial con datos municipales para clasificar automáticamente el nivel de gravedad de cada situación y localizar geográficamente los casos registrados.

"La herramienta permitirá contar con un diagnóstico actualizado de la realidad de la ciudad y, a partir de esa información, fortalecer las políticas públicas que el municipio desarrolla en materia de prevención de la violencia de género", señaló la presidenta municipal.

Un desarrollo conjunto con la universidad

El proyecto será diseñado por docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER.

Según explicó el decano Juan Pablo Filipuzzi, el desarrollo demandará entre cuatro y seis meses, debido a que deberá atravesar un proceso de validación antes de su implementación.

"Se trata de información muy sensible vinculada a situaciones de vulnerabilidad, por lo que el sistema debe cumplir estrictos criterios de seguridad y confiabilidad", indicó.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano del municipio, Enrique Ríos, destacó el valor de la articulación con la universidad pública.

"Este trabajo conjunto nos permitirá contar con una herramienta que facilitará conocer cuáles son las zonas de la ciudad con mayor o menor incidencia de esta problemática y orientar mejor las acciones de prevención", sostuvo.

Una herramienta para mejorar la intervención

Desde la Subsecretaría de Género, Diversidad, Niñez y Adolescencia señalaron que la iniciativa surge como respuesta al incremento de las denuncias por violencia de género registrado en los últimos años.

La titular del área, Mercedes Solanas, explicó que el sistema permitirá georreferenciar cada caso y asignarle un nivel de riesgo, facilitando la planificación de políticas públicas y la intervención territorial.

Cómo será el desarrollo

El convenio establece que el proyecto se ejecutará en seis etapas.

En una primera instancia se relevará y organizará la información disponible en los registros municipales. Luego se diseñará la arquitectura informática y la interfaz web que dará soporte al sistema.

Posteriormente se avanzará en el desarrollo técnico, incorporando las capas de información geográfica, los protocolos de seguridad, el cifrado y la anonimización de los datos para garantizar la protección de la información sensible.

Las últimas etapas comprenderán las pruebas de funcionamiento, la capacitación del personal municipal que utilizará la herramienta y una jornada de presentación destinada a instituciones, organizaciones y actores vinculados a la temática.

Con este proyecto, Paraná busca incorporar tecnología aplicada a la gestión pública para mejorar el diagnóstico territorial y fortalecer las políticas de prevención y abordaje de la violencia por motivos de género.