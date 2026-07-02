La historia de Cotapa sumó este miércoles un nuevo capítulo. La Justicia aprobó la propuesta presentada por la Cooperativa de Trabajo Cotapa para adquirir definitivamente la planta industrial, lo que permitirá que la empresa quede, de manera formal, en manos de quienes la sostuvieron durante los últimos años: sus trabajadores.

La resolución representa el cierre de un largo proceso iniciado en 2022, cuando la histórica empresa láctea atravesó la quiebra y un grupo de empleados decidió organizarse bajo el modelo cooperativo para preservar las fuentes laborales y reactivar la producción.

Con esta decisión judicial, los trabajadores no solo aseguran la continuidad del proyecto productivo, sino que también obtienen la estabilidad jurídica necesaria para proyectar nuevas inversiones y seguir creciendo.

Un paso clave para consolidar la recuperación

La propuesta aprobada contempla un pago inicial por la adquisición del inmueble y un plan de financiación para cancelar el saldo restante en cuotas mensuales durante los próximos cuatro años.

La resolución llegó además en un momento decisivo. El pasado 30 de junio vencía el plazo judicial que autorizaba a la cooperativa a utilizar las instalaciones de manera provisoria. La aprobación de la compra despeja esa incertidumbre y garantiza la continuidad de la actividad industrial.

De la incertidumbre al crecimiento

Lejos de limitarse a mantener abierta la fábrica, la cooperativa logró durante estos años recuperar la producción y fortalecer la empresa.

Desde su conformación, los trabajadores realizaron inversiones para modernizar la planta, incorporaron nueva maquinaria, ampliaron la capacidad productiva y generaron nuevos puestos de trabajo.

El crecimiento también se trasladó al plano comercial. Actualmente, Cotapa cuenta con cuatro locales de venta propios ubicados en distintos puntos de Paraná y, en las próximas semanas, inaugurará un nuevo espacio comercial en el Mercado de calle Perú, ampliando su presencia en la capital provincial.

El reconocimiento al esfuerzo colectivo

Desde la cooperativa destacaron que este logro no pertenece únicamente a quienes trabajan diariamente en la empresa, sino también a los consumidores, proveedores, instituciones y vecinos que acompañaron el proceso desde sus comienzos.

El presidente de la Cooperativa de Trabajo Cotapa, Carlos Strada, sostuvo que la decisión judicial representa un reconocimiento al esfuerzo realizado durante estos años.

"Esta resolución representa el reconocimiento al trabajo, al esfuerzo y a la tenacidad de los trabajadores. También demuestra que el modelo cooperativo puede ser eficiente y crecer sobre valores como la solidaridad. Hoy podemos decir, con mucha emoción, que la fábrica que recuperamos también es definitivamente nuestra", expresó.

Por su parte, el jefe de Producción, Fabián Russian, recordó los momentos de incertidumbre que atravesaron durante el proceso.

"Vivimos años de angustia e incertidumbre, pero nunca dejamos de poner el corazón, el trabajo y la esperanza. Hoy estamos felices y profundamente agradecidos", señaló.

Un aniversario con otro significado

La noticia llega pocos días antes de una fecha muy especial para la empresa. El próximo 12 de julio, Cotapa celebrará 62 años de historia, aunque esta vez el aniversario tendrá un significado diferente: será el primero con la tranquilidad de saber que la fábrica pertenece definitivamente a quienes apostaron por recuperarla cuando parecía que todo estaba perdido.

El caso de Cotapa se convierte así en uno de los ejemplos más representativos de recuperación empresarial mediante el cooperativismo en Entre Ríos, demostrando que, con organización, compromiso y trabajo colectivo, es posible sostener una empresa, preservar empleos y proyectar un futuro de crecimiento.