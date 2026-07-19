La ciudad de Paraná volverá a convertirse en un punto de encuentro para especialistas en investigación criminal con la realización del III Congreso Internacional de Ciencias Forenses y la II Conferencia Federal de Policía Científica, que se desarrollarán del 14 al 16 de octubre en el Centro Provincial de Convenciones (CPC).

El encuentro es organizado por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, a través de la Dirección General de Policía Científica de la Policía provincial, y reunirá a peritos, investigadores, operadores judiciales, integrantes de fuerzas de seguridad, docentes, estudiantes universitarios y especialistas de distintos países.

Participación internacional

Según informaron desde la organización, esta edición contará con la presencia de conferencistas provenientes de Chile, Colombia, Paraguay, Ecuador, México, Canadá, España y Argentina, quienes abordarán los principales avances en criminalística, accidentología vial y otras disciplinas vinculadas a la investigación científica aplicada al ámbito judicial.

Durante las tres jornadas se desarrollarán conferencias magistrales, talleres, exposiciones técnicas y espacios de intercambio entre profesionales, con el objetivo de compartir nuevas metodologías, tecnologías y herramientas utilizadas en el esclarecimiento de hechos delictivos.

Conferencia Federal de Policía Científica

En forma paralela tendrá lugar la II Conferencia Federal de Policía Científica, un espacio destinado a reunir a los responsables de las áreas periciales de las distintas provincias y de las fuerzas federales.

La primera edición convocó a representantes de las 24 jurisdicciones del país y, para este año, la organización prevé ampliar la participación con el propósito de fortalecer el intercambio de experiencias, coordinar estrategias de trabajo y promover la incorporación de nuevas tecnologías para la investigación criminal.

Capacitación y actualización

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia destacaron que uno de los objetivos centrales del congreso es fortalecer el vínculo entre el ámbito académico, la investigación científica y las instituciones encargadas de la seguridad y la administración de justicia.

En ese sentido, informaron que habrá beneficios especiales para estudiantes universitarios y grupos provenientes del interior de la provincia, con el fin de facilitar la participación en las distintas actividades.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y toda la información sobre el programa académico, los disertantes y los requisitos de participación puede consultarse a través del sitio web oficial del evento.