Paraná será sede de un Taller de Percusión Afrobrasileña, una capacitación abierta a todo público que combinará formación, intercambio de experiencias y un cierre a puro ritmo en un espacio público.

La actividad se desarrollará este sábado 4 y domingo 5 de julio, desde las 10:00, en el Salón de UATRE Paraná (Monte Caseros 469) y estará a cargo del reconocido percusionista Leo Duarte, músico con una amplia trayectoria en el Carnaval de Concordia y en distintos proyectos vinculados a la música popular brasileña.

La propuesta está dirigida tanto a integrantes de comparsas, baterías, agrupaciones artísticas y escuelas de carnaval, como a personas sin experiencia previa que quieran iniciarse en el universo de la percusión afrobrasileña.

Durante las dos jornadas, los participantes podrán conocer diferentes ritmos, técnicas de ejecución y dinámicas de ensamble, en un espacio pensado para compartir conocimientos y fortalecer el trabajo colectivo que caracteriza a las expresiones carnavalescas.

La iniciativa es organizada por la Red de Artistas del Carnaval de Paraná, la Escuela de Carnaval de Paraná y la Comparsa Samba Oeste Litoral, con el objetivo de seguir promoviendo la formación artística y el crecimiento del carnaval entrerriano.

Como incentivo para quienes ya forman parte de las comparsas locales, los artistas y ritmistas del Carnaval de Paraná contarán con bonificaciones y descuentos especiales. Además, todos los asistentes recibirán certificados de participación.

El cierre del encuentro será el domingo por la tarde con un toque abierto en Plaza Sáenz Peña, donde los participantes pondrán en práctica lo aprendido y compartirán con el público el sonido y la energía de la percusión afrobrasileña.

Las personas interesadas en participar todavía están a tiempo de inscribirse. Para consultas e inscripción pueden comunicarse con Nora Aracil al 3434-63-4822 o con Aldana Del Mestre al 3434-48-4964.

Para los vecinos de Crespo y la región que buscan una actividad diferente para el fin de semana, esta propuesta representa una buena oportunidad para disfrutar de la música, aprender nuevos ritmos y conocer una de las expresiones culturales más representativas del carnaval.