Las vacaciones de invierno son una buena oportunidad para hacer una escapada sin recorrer grandes distancias. Pensando en ese público, las ciudades de Paraná y Santa Fe lanzaron una propuesta conjunta que invita a descubrir ambas capitales con una agenda cargada de actividades y beneficios especiales en gastronomía y hotelería.

La iniciativa, presentada por la intendenta de Paraná, Rosario Romero, y el intendente santafesino, Juan Pablo Poletti, busca consolidar un corredor turístico regional que permita a vecinos y visitantes disfrutar de la variada oferta cultural, recreativa y gastronómica que ofrecen ambas ciudades.

Para los crespenses y habitantes de localidades cercanas, la propuesta representa una excelente alternativa para disfrutar de un paseo de un día o planificar un fin de semana diferente durante el receso escolar.

Descuentos para quienes crucen el túnel

Uno de los principales atractivos del programa es que los residentes de Paraná y Santa Fe podrán acceder a descuentos de hasta el 20% en hoteles y restaurantes adheridos de la ciudad vecina, simplemente presentando el DNI con domicilio en cualquiera de las dos capitales.

La convocatoria continúa abierta para que más comercios se sumen a la iniciativa, fortaleciendo una estrategia conjunta entre los municipios, los entes de turismo y el sector privado.

Paraná apuesta a propuestas para toda la familia

Durante las vacaciones, la capital entrerriana ofrecerá actividades para todas las edades.

Entre las propuestas se destacan la Feria de Vacaciones de Invierno, el Paraná Bus Turístico, las visitas guiadas a la Reserva Natural Islote Curupí, el tradicional Festival de Espectáculos Infantiles (FEI), la Copa Nacional ASA de Stand Up Paddle, la Ruta del Diseño, la Semana del Patrimonio y una nueva edición de Paraná Wine, además de múltiples propuestas comerciales y recreativas distribuidas en distintos sectores de la ciudad.

Santa Fe suma cultura, paseos y gastronomía

Del otro lado del río también habrá una intensa agenda para recibir a los visitantes.

Entre las actividades previstas figuran una nueva edición de La Diseña, el circuito gastronómico Cafecito Santa Fe, recorridos guiados por la Manzana Jesuítica, visitas a la tradicional fábrica de alfajores Merengo, circuitos patrimoniales, espectáculos infantiles, actividades en la costanera y el parque inflable Super Jump, entre otras alternativas.

Dos ciudades que buscan potenciarse juntas

Durante la presentación, Rosario Romero destacó que el objetivo es fortalecer el trabajo conjunto entre ambas capitales.

"Compartimos una historia que nos une y un patrimonio que nos identifica. Estamos convencidos de que esta gran área metropolitana puede potenciarse si sostenemos este trabajo en el tiempo", expresó.

En el mismo sentido, Juan Pablo Poletti remarcó que la cercanía geográfica representa una oportunidad para que quienes visiten la región puedan conocer las dos ciudades durante una misma estadía.

Una invitación para la región

Para quienes viven en Crespo, Paraná Campaña y otras localidades del centro entrerriano, esta propuesta ofrece la posibilidad de disfrutar de espectáculos, paseos, actividades al aire libre y una variada oferta gastronómica sin necesidad de realizar largos viajes.

Las agendas completas de actividades, junto con el listado actualizado de hoteles, restaurantes y comercios adheridos a los descuentos, pueden consultarse en los portales y redes sociales oficiales de Turismo Paraná y Turismo Santa Fe.

Con una distancia de apenas unos kilómetros entre ambas ciudades, las vacaciones de invierno encuentran este año una propuesta diferente: recorrer dos capitales, descubrir su patrimonio y disfrutar de una experiencia turística pensada para toda la familia.