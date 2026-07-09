Paraná propone un fin de semana largo con cultura, historia, gastronomía y actividades para toda la familia
Actos patrios, espectáculos infantiles, ferias, paseos turísticos, gastronomía, diseño local y propuestas recreativas forman parte de la programación preparada por la capital entrerriana para el feriado del 9 de Julio y el inicio de las vacaciones de invierno.
Con el feriado por el Día de la Independencia y el inicio del receso invernal, Paraná se prepara para recibir a vecinos y visitantes con una agenda cargada de propuestas culturales, recreativas, gastronómicas y turísticas. Del 9 al 12 de julio, la capital entrerriana ofrecerá actividades para todas las edades, convirtiéndose en una atractiva opción para quienes deseen aprovechar el fin de semana largo sin salir de la provincia.
La programación organizada por la Municipalidad combina los tradicionales actos patrios con espectáculos, ferias, paseos, museos, propuestas para las infancias y circuitos turísticos que invitan a redescubrir la ciudad.
El Día de la Independencia, con desfile y fiesta popular
Las celebraciones comenzarán el miércoles 8 por la noche con la Función de Gala en el Teatro Municipal 3 de Febrero, donde artistas locales ofrecerán un espectáculo de música, danza e intervenciones teatrales para homenajear un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia.
El jueves 9 de julio se desarrollarán los actos oficiales, que incluirán el izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza 1° de Mayo y el tradicional desfile cívico-militar sobre avenida Juan Báez.
La jornada continuará con el Festival 9 de Julio en Bajada Grande, donde emprendedores, artesanos y puestos gastronómicos ofrecerán comidas típicas y productos regionales en un espacio pensado para disfrutar en familia.
Vacaciones de invierno con propuestas para chicos y grandes
Durante los cuatro días habrá una intensa programación destinada a las familias.
El Teatro Municipal será sede del Festival de Espectáculos Infantiles, que ofrecerá una obra diferente cada jornada, mientras que el Museo Interactivo de Ciencias Puerto Ciencia abrirá sus puertas con actividades recreativas y educativas de acceso gratuito.
También el Museo de la Ciudad y el Museo Puerto de la Memoria organizarán talleres y encuentros especialmente pensados para niños, niñas y adolescentes.
Ferias, emprendedores y diseño local
La Plaza de las Colectividades será escenario de la tradicional Feria de Vacaciones de Invierno, donde emprendedores de distintos rubros exhibirán sus productos durante todo el fin de semana.
A esta propuesta se sumarán Feriando Costanera, con patio gastronómico y producción de la economía social, y Feriando Parque Gazzano, que reunirá a artesanos y emprendedores locales.
El sábado tendrá además un atractivo especial con una nueva edición de la Ruta del Diseño Paranaense, un circuito que recorrerá nueve espacios comerciales y culturales de la ciudad para mostrar el trabajo de unos 60 diseñadores y marcas locales, acompañado por talleres, demostraciones y actividades participativas.
Descubrir Paraná desde otra mirada
Quienes visiten la ciudad también podrán optar por algunas de las propuestas turísticas permanentes.
El Paraná Bus Turístico realizará recorridos guiados por los principales puntos de interés de la capital provincial, mientras que las excursiones a la Reserva Natural Islote Curupí permitirán conocer uno de los espacios naturales más representativos del río Paraná.
El sábado, además, el islote será escenario de una actividad especial denominada "Cultura Fluvial", con la presentación artística de Nchalá Hermandad.
Una invitación para recorrer la capital entrerriana
Con una agenda que combina historia, naturaleza, arte, gastronomía y producción local, Paraná se presenta como uno de los principales destinos para disfrutar del fin de semana largo en Entre Ríos.
La variedad de actividades, muchas de ellas gratuitas, ofrece alternativas tanto para quienes viven en la ciudad como para quienes decidan visitarla durante las vacaciones de invierno, con propuestas que invitan a conocer el patrimonio, la cultura y los espacios públicos de la capital provincial.
Jueves 09
210° Aniversario de la Declaración de la Independencia
Izamiento Pabellón Nacional
8:30 horas - Mástil de las Tradiciones | Plaza 1° de Mayo
Acto Central y Desfile Cívico Militar
10:45 horas - Juan Báez entre Moisés Lebensohn y Gral. Espejo
Vacaciones en el Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman
16 a 19 horas - Buenos Aires 226
Entrada libre y gratuita
Feria de Vacaciones de Invierno
10 a 21 horas - Plaza de las Colectividades
Museo interactivo de Ciencias PuertoCiencia
14 a 17 horas - Blvd. Eduardo Racedo y Pascual Palma
Entrada libre y gratuita
Festival de Espectáculos Infantiles: Mequetrefes Rodando
16 horas - Teatro Municipal 3 de Febrero | 25 de Junio 60
Entrada general por boletería del teatro: $8.000
Paraná Bus Turístico
15 horas - Oficina de Informes Turísticos Laurencena
y San Martín
Venta de tickets a beneficio de instituciones locales:
13 a 15 horas
Tarifas: mayores $6.700, menores de 12 años $5.800, jubilados $6.000
Reserva Natural Islote Curupí
Horario de salida: 15 horas | Puerto de Embarque de Excursiones Náuticas - Oficina de Informes Turísticos Costanera Baja | Tarifas: Mayores $14.000 - Menores de
3 a 14 años $12.000 | Reservas: 343 4762040 www.paranaturio.com.ar - @paranaturio
Feriando Costanera
Feria de emprendedores y patio gastronómico de los Centros de Economía Social
11:00 a 19:00 horas - Frente a la plaza Le Petit Pisant
Festival 9 de julio en Bajada Grande
Emprendedores, patio gastronómico, artesanos y comidas típicas | 11 a 18 horas | Miradores de Bajada Grande
Viernes 10
Feria de Vacaciones de Invierno
10 a 21 horas - Plaza de las Colectividades | Puerto Nuevo
Paraná Bus Turístico
10:30 horas y 15 horas - Oficina de Informes Turísticos
Laurencena y San Martín
Venta de tickets a beneficio de instituciones locales: 8:30
a 10:30 y 13 a 15 horas
Tarifas: mayores $6.700, menores de 12 años $5.800,
jubilados $6.000
Vacaciones en el Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman
16 a 19 horas - Buenos Aires 226
Entrada libre y gratuita
Encuentro creativo: Nosotros los del Puerto
Actividad para infancias y adolescencias
17 a 18:30 horas - Museo Puerto de la Memoria
Av. Estrada y Asturias
Entrada libre y gratuita
Reserva Natural Islote Curupí
Horario de salida: 15 horas | Puerto de Embarque de Excursiones Náuticas - Oficina de Informes Turísticos Costanera Baja | Tarifas: Mayores $14.000 - Menores de 3 a 14 años $12.000 | Reservas: 343 4762040 www.paranaturio.com.ar - @paranaturio
Festival de Espectáculos Infantiles: Cuentos del fondo del mar
16 horas - Teatro Municipal 3 de Febrero | 25 de junio 60
Entrada general por boletería del Teatro: $8.000
Museo interactivo de Ciencias PuertoCiencia
14 a 17 horas - Blvd. Eduardo Racedo y Pascual Palma
Entrada libre y gratuita
Feriando Costanera
Feria de emprendedores y patio gastronómico de los Centros de Economía Social
11:00 a 19:00 horas - Frente a la plaza Le Petit Pisant
Sábado 11
Ruta del Diseño Paranaense
Recorré nueve espacios de la ciudad y conocé el talento de 60 emprendedores y marcas locales. Durante la jornada habrá talleres, charlas, demostraciones, muestras y actividades participativas para descubrir el diseño con identidad paranaense | 15 a 19 horas - Benditas Mujeres - Corrientes 770
Showroom Primer piso - Tucumán 452 Piso 1
Las Doras - La Paz 161 | Tramagua - Urquiza 1239
El almacén de los 33 - Ernesto Bavio y Courreges
Eliana Silvetti - Gral. Pascual Echagüe 590
Telar del Río - Cura Álvarez 589 | Milú - Las Lechiguanas 517
El Baúl de los Regalos y Con.Creces - Arroyo Cazuelas 2765
Feria de Vacaciones de Invierno
10 a 21 horas - Plaza de las Colectividades | Puerto Nuevo
Museo interactivo de Ciencias PuertoCiencia
14 a 17 horas - Blvd. Eduardo Racedo y Pascual Palma
Entrada libre y gratuita
Islote Curupí “Cultura Fluvial” con la presentación de Nchalá Hermandad
14:30 horas - Islote Curupí
Consultas y reservas: 343 5717456 o @islotecurupi
Cupo limitado
Paraná Bus Turístico
15 horas | Oficina de Informes Turísticos | Laurencena y San Martín
Venta de tickets a beneficio de instituciones locales: desde las 13 horas
Tarifas: mayores $6.700, menores de 12 años $5.800, jubilados $6.000
Vacaciones en el Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman
16 a 19 horas - Buenos Aires 226
Entrada libre y gratuita
Feriando Parque Gazzano
Feria de emprendedores y artesanos
14:00 a 18:00 horas
Encuentro creativo: Nosotros los del Puerto
Actividad para infancias y adolescencias
10:30 a 11:30 horas - Museo Puerto de la Memoria
Av. Estrada y Asturias
Entrada libre y gratuita
Festival de Espectáculos Infantiles: Grandes artistas en pequeños actos
16 horas - Teatro Municipal 3 de Febrero | 25 de Junio 60
Entrada general por boletería del teatro: $8.000
Feriando Costanera
Feria de emprendedores y patio gastronómico de los Centros de Economía Social
11:00 a 19:00 horas - Frente a la plaza Le Petit Pisant
Domingo 12
Feria de Vacaciones de Invierno
10 a 21 horas - Plaza de las Colectividades | Puerto Nuevo
Paraná Bus Turístico
15 horas - Oficina de Informes Turísticos | Laurencena
y San Martín
Venta de tickets a beneficio de instituciones locales:
desde las 13 horas
Tarifas: mayores $6.700, menores de 12 años $5.800,
jubilados $6.000
Museo interactivo de Ciencias PuertoCiencia
14 a 17 horas - Blvd. Eduardo Racedo y Pascual Palma
Entrada libre y gratuita
Feriando Parque Gazzano
Feria de emprendedores y artesanos
14:00 a 18:00 horas
Feriando Costanera
Feria de emprendedores y patio gastronómico de los Centros de Economía Social
11:00 a 19:00 horas - Frente a la plaza Le Petit Pisant