Con el feriado por el Día de la Independencia y el inicio del receso invernal, Paraná se prepara para recibir a vecinos y visitantes con una agenda cargada de propuestas culturales, recreativas, gastronómicas y turísticas. Del 9 al 12 de julio, la capital entrerriana ofrecerá actividades para todas las edades, convirtiéndose en una atractiva opción para quienes deseen aprovechar el fin de semana largo sin salir de la provincia.

La programación organizada por la Municipalidad combina los tradicionales actos patrios con espectáculos, ferias, paseos, museos, propuestas para las infancias y circuitos turísticos que invitan a redescubrir la ciudad.

El Día de la Independencia, con desfile y fiesta popular

Las celebraciones comenzarán el miércoles 8 por la noche con la Función de Gala en el Teatro Municipal 3 de Febrero, donde artistas locales ofrecerán un espectáculo de música, danza e intervenciones teatrales para homenajear un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia.

El jueves 9 de julio se desarrollarán los actos oficiales, que incluirán el izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza 1° de Mayo y el tradicional desfile cívico-militar sobre avenida Juan Báez.

La jornada continuará con el Festival 9 de Julio en Bajada Grande, donde emprendedores, artesanos y puestos gastronómicos ofrecerán comidas típicas y productos regionales en un espacio pensado para disfrutar en familia.

Vacaciones de invierno con propuestas para chicos y grandes

Durante los cuatro días habrá una intensa programación destinada a las familias.

El Teatro Municipal será sede del Festival de Espectáculos Infantiles, que ofrecerá una obra diferente cada jornada, mientras que el Museo Interactivo de Ciencias Puerto Ciencia abrirá sus puertas con actividades recreativas y educativas de acceso gratuito.

También el Museo de la Ciudad y el Museo Puerto de la Memoria organizarán talleres y encuentros especialmente pensados para niños, niñas y adolescentes.

Ferias, emprendedores y diseño local

La Plaza de las Colectividades será escenario de la tradicional Feria de Vacaciones de Invierno, donde emprendedores de distintos rubros exhibirán sus productos durante todo el fin de semana.

A esta propuesta se sumarán Feriando Costanera, con patio gastronómico y producción de la economía social, y Feriando Parque Gazzano, que reunirá a artesanos y emprendedores locales.

El sábado tendrá además un atractivo especial con una nueva edición de la Ruta del Diseño Paranaense, un circuito que recorrerá nueve espacios comerciales y culturales de la ciudad para mostrar el trabajo de unos 60 diseñadores y marcas locales, acompañado por talleres, demostraciones y actividades participativas.

Descubrir Paraná desde otra mirada

Quienes visiten la ciudad también podrán optar por algunas de las propuestas turísticas permanentes.

El Paraná Bus Turístico realizará recorridos guiados por los principales puntos de interés de la capital provincial, mientras que las excursiones a la Reserva Natural Islote Curupí permitirán conocer uno de los espacios naturales más representativos del río Paraná.

El sábado, además, el islote será escenario de una actividad especial denominada "Cultura Fluvial", con la presentación artística de Nchalá Hermandad.

Una invitación para recorrer la capital entrerriana

Con una agenda que combina historia, naturaleza, arte, gastronomía y producción local, Paraná se presenta como uno de los principales destinos para disfrutar del fin de semana largo en Entre Ríos.

La variedad de actividades, muchas de ellas gratuitas, ofrece alternativas tanto para quienes viven en la ciudad como para quienes decidan visitarla durante las vacaciones de invierno, con propuestas que invitan a conocer el patrimonio, la cultura y los espacios públicos de la capital provincial.

Jueves 09

210° Aniversario de la Declaración de la Independencia

Izamiento Pabellón Nacional

8:30 horas - Mástil de las Tradiciones | Plaza 1° de Mayo

Acto Central y Desfile Cívico Militar

10:45 horas - Juan Báez entre Moisés Lebensohn y Gral. Espejo

Vacaciones en el Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman

16 a 19 horas - Buenos Aires 226

Entrada libre y gratuita

Feria de Vacaciones de Invierno

10 a 21 horas - Plaza de las Colectividades

Museo interactivo de Ciencias PuertoCiencia

14 a 17 horas - Blvd. Eduardo Racedo y Pascual Palma

Entrada libre y gratuita

Festival de Espectáculos Infantiles: Mequetrefes Rodando

16 horas - Teatro Municipal 3 de Febrero | 25 de Junio 60

Entrada general por boletería del teatro: $8.000

Paraná Bus Turístico

15 horas - Oficina de Informes Turísticos Laurencena

y San Martín

Venta de tickets a beneficio de instituciones locales:

13 a 15 horas

Tarifas: mayores $6.700, menores de 12 años $5.800, jubilados $6.000

Reserva Natural Islote Curupí

Horario de salida: 15 horas | Puerto de Embarque de Excursiones Náuticas - Oficina de Informes Turísticos Costanera Baja | Tarifas: Mayores $14.000 - Menores de

3 a 14 años $12.000 | Reservas: 343 4762040 www.paranaturio.com.ar - @paranaturio

Feriando Costanera

Feria de emprendedores y patio gastronómico de los Centros de Economía Social

11:00 a 19:00 horas - Frente a la plaza Le Petit Pisant

Festival 9 de julio en Bajada Grande

Emprendedores, patio gastronómico, artesanos y comidas típicas | 11 a 18 horas | Miradores de Bajada Grande



Viernes 10

Feria de Vacaciones de Invierno

10 a 21 horas - Plaza de las Colectividades | Puerto Nuevo

Paraná Bus Turístico

10:30 horas y 15 horas - Oficina de Informes Turísticos

Laurencena y San Martín

Venta de tickets a beneficio de instituciones locales: 8:30

a 10:30 y 13 a 15 horas

Tarifas: mayores $6.700, menores de 12 años $5.800,

jubilados $6.000

Vacaciones en el Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman

16 a 19 horas - Buenos Aires 226

Entrada libre y gratuita

Encuentro creativo: Nosotros los del Puerto

Actividad para infancias y adolescencias

17 a 18:30 horas - Museo Puerto de la Memoria

Av. Estrada y Asturias

Entrada libre y gratuita

Reserva Natural Islote Curupí

Horario de salida: 15 horas | Puerto de Embarque de Excursiones Náuticas - Oficina de Informes Turísticos Costanera Baja | Tarifas: Mayores $14.000 - Menores de 3 a 14 años $12.000 | Reservas: 343 4762040 www.paranaturio.com.ar - @paranaturio

Festival de Espectáculos Infantiles: Cuentos del fondo del mar

16 horas - Teatro Municipal 3 de Febrero | 25 de junio 60

Entrada general por boletería del Teatro: $8.000

Museo interactivo de Ciencias PuertoCiencia

14 a 17 horas - Blvd. Eduardo Racedo y Pascual Palma

Entrada libre y gratuita

Feriando Costanera

Feria de emprendedores y patio gastronómico de los Centros de Economía Social

11:00 a 19:00 horas - Frente a la plaza Le Petit Pisant



Sábado 11

Ruta del Diseño Paranaense

Recorré nueve espacios de la ciudad y conocé el talento de 60 emprendedores y marcas locales. Durante la jornada habrá talleres, charlas, demostraciones, muestras y actividades participativas para descubrir el diseño con identidad paranaense | 15 a 19 horas - Benditas Mujeres - Corrientes 770

Showroom Primer piso - Tucumán 452 Piso 1

Las Doras - La Paz 161 | Tramagua - Urquiza 1239

El almacén de los 33 - Ernesto Bavio y Courreges

Eliana Silvetti - Gral. Pascual Echagüe 590

Telar del Río - Cura Álvarez 589 | Milú - Las Lechiguanas 517

El Baúl de los Regalos y Con.Creces - Arroyo Cazuelas 2765

Feria de Vacaciones de Invierno

10 a 21 horas - Plaza de las Colectividades | Puerto Nuevo

Museo interactivo de Ciencias PuertoCiencia

14 a 17 horas - Blvd. Eduardo Racedo y Pascual Palma

Entrada libre y gratuita

Islote Curupí “Cultura Fluvial” con la presentación de Nchalá Hermandad

14:30 horas - Islote Curupí

Consultas y reservas: 343 5717456 o @islotecurupi

Cupo limitado

Paraná Bus Turístico

15 horas | Oficina de Informes Turísticos | Laurencena y San Martín

Venta de tickets a beneficio de instituciones locales: desde las 13 horas

Tarifas: mayores $6.700, menores de 12 años $5.800, jubilados $6.000

Vacaciones en el Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman

16 a 19 horas - Buenos Aires 226

Entrada libre y gratuita

Feriando Parque Gazzano

Feria de emprendedores y artesanos

14:00 a 18:00 horas

Encuentro creativo: Nosotros los del Puerto

Actividad para infancias y adolescencias

10:30 a 11:30 horas - Museo Puerto de la Memoria

Av. Estrada y Asturias

Entrada libre y gratuita

Festival de Espectáculos Infantiles: Grandes artistas en pequeños actos

16 horas - Teatro Municipal 3 de Febrero | 25 de Junio 60

Entrada general por boletería del teatro: $8.000

Feriando Costanera

Feria de emprendedores y patio gastronómico de los Centros de Economía Social

11:00 a 19:00 horas - Frente a la plaza Le Petit Pisant



Domingo 12

Feria de Vacaciones de Invierno

10 a 21 horas - Plaza de las Colectividades | Puerto Nuevo

Paraná Bus Turístico

15 horas - Oficina de Informes Turísticos | Laurencena

y San Martín

Venta de tickets a beneficio de instituciones locales:

desde las 13 horas

Tarifas: mayores $6.700, menores de 12 años $5.800,

jubilados $6.000

Museo interactivo de Ciencias PuertoCiencia

14 a 17 horas - Blvd. Eduardo Racedo y Pascual Palma

Entrada libre y gratuita

Feriando Parque Gazzano

Feria de emprendedores y artesanos

14:00 a 18:00 horas

Feriando Costanera

Feria de emprendedores y patio gastronómico de los Centros de Economía Social

11:00 a 19:00 horas - Frente a la plaza Le Petit Pisant