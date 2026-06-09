La ciudad de Viale será escenario este domingo 14 de junio de una nueva edición del Locro Fest, una propuesta que combina gastronomía, espectáculos artísticos y feria de emprendedores, y que año tras año convoca a vecinos y visitantes de distintas localidades de la región.

El evento fue presentado este martes en el Museo de Casa de Gobierno y se desarrollará en el Paseo del Ferrocarril. Las actividades comenzarán a las 8 de la mañana con el concurso gastronómico, mientras que desde las 12.30 se pondrá en marcha la programación artística.

Durante la presentación, el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó el acompañamiento del Gobierno provincial a las celebraciones populares que se realizan en distintas localidades entrerrianas y remarcó la importancia de fortalecer la identidad cultural de cada comunidad.

Por su parte, el intendente de Viale, Carlos Weiss, invitó a participar de la jornada y señaló que se trata de un evento que ha logrado consolidarse y crecer con el paso de los años. Además, resaltó la posibilidad de compartir una propuesta vinculada a la gastronomía regional y a las expresiones culturales locales.

Concurso gastronómico

Uno de los principales atractivos será el concurso de elaboración de locro, del que podrán participar equipos integrados por tres personas mayores de 18 años.

La subsecretaria de Cultura y Educación de Viale, Florencia Landra, informó que habrá premios en efectivo para los tres primeros puestos, además de una mención especial. La inscripción permanecerá abierta hasta el viernes a través de los canales oficiales del municipio.

Música y feria de emprendedores

La programación artística contará con la participación de Trío Alegría, Nahuel Borrá, Los Hermanos Corradin, Los Aromitos, Oriana Fontana, Kevin Arellano y el Taller Municipal de Folclore.

Asimismo, durante toda la jornada habrá espacios destinados a emprendedores y artesanos que ofrecerán productos regionales y elaboraciones propias.