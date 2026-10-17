La Empresa de Energía de Entre Ríos (Enersa) avanza con los trabajos iniciales para la construcción de la futura Estación Transformadora Viale, una obra que contempla una inversión superior a los $18.000 millones y apunta a mejorar la capacidad y la confiabilidad del suministro eléctrico en la región.

Actualmente, las tareas incluyen la nivelación del terreno, el zanjeo para instalar la malla de puesta a tierra y otras intervenciones civiles necesarias para avanzar con la infraestructura.

El proyecto contempla la construcción de una estación transformadora digital con una capacidad de diseño de 80 megavoltio-amperios (MVA), además de una línea de alta tensión de 132 kilovoltios (kV) y 30 kilómetros de extensión que conectará Crespo con Viale. También comprende trabajos civiles y de montaje en la Estación Transformadora de Crespo.

Una inversión superior a los $18.000 millones

De acuerdo con los datos difundidos por Enersa, la inversión total prevista supera los $18.000 millones. De ese monto, $11.260 millones corresponden a obra civil y montaje, mientras que la empresa aportará el equipamiento necesario.

La nueva instalación será la primera estación transformadora digital de Entre Ríos. Esta tecnología permitirá mejorar el monitoreo del sistema eléctrico y aportar mayor confiabilidad y flexibilidad a la operación, además de optimizar las tareas de mantenimiento.

La infraestructura está destinada a responder a la creciente demanda de energía y a generar mejores condiciones para la expansión urbana, comercial e industrial de Viale y su zona de influencia.

Un proyecto esperado para el desarrollo productivo

El presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, destacó la importancia de concretar una obra que, según señaló, era esperada desde hace más de dos décadas.

“Son más de 20 años esperando esta obra, no solamente para Viale, sino para toda su zona de influencia. Esta Estación Transformadora y esta línea van a alimentar no solo a la ciudad, sino también a todo el cordón productivo, el parque industrial y el desarrollo avícola que se está dando en la zona”, expresó.

Brupbacher también señaló que el proyecto permitirá atender uno de los puntos críticos del sistema eléctrico provincial. En ese sentido, sostuvo que la intervención busca dar respuesta a las necesidades actuales y al crecimiento de la provincia.

Plazos de ejecución y medidas para el verano

El proyecto se puso en marcha el 7 de julio de 2026, durante una actividad encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio, junto al intendente de Viale, Carlos Weiss, y el presidente de Enersa.

Los trabajos están a cargo de la unión transitoria conformada por Coemyc SA y Sapyc SRL. El plazo de ejecución previsto es de 600 días, con una habilitación estimada para febrero de 2028.

Mientras se desarrolla la obra, Enersa prevé instalar grupos generadores de respaldo durante el verano 2026-2027, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de la demanda eléctrica si resulta necesario.

La nueva estación transformadora y la línea de alta tensión forman parte de las obras previstas para fortalecer el sistema eléctrico entrerriano y acompañar el desarrollo productivo de Viale, Crespo y las localidades de su área de influencia.