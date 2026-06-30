El Consejo Provincial de la Niñez, la Adolescencia y la Familia (COPNAF) intervino de manera inmediata luego de que se viralizara un video en el que se observa una situación de violencia verbal ejercida por un trabajador contra un niño alojado en la Residencia Socioeducativa "El Lugar de los Niños", de la ciudad de Viale.

En declaraciones a Radio Esperanza de Viale, la subdirectora de Cuidados Alternativos para las Infancias, Noelia Buchholz, explicó que el organismo tomó conocimiento de lo ocurrido durante el fin de semana y puso en marcha las acciones administrativas y de protección previstas para este tipo de situaciones.

"Tomamos conocimiento a partir de un video que comenzó a circular en la localidad e inmediatamente tomamos cartas en el asunto. Avanzamos con lo que correspondía respecto al trabajador y pusimos al niño a resguardo", señaló la funcionaria.

Buchholz informó que una de las primeras medidas fue disponer la baja de la suplencia por vacancia del agente involucrado, mientras que los equipos técnicos comenzaron a trabajar con el menor para garantizar su contención y acompañamiento.

Además, indicó que personal del organismo viajó desde Paraná hasta Viale para seguir de cerca la situación y brindar apoyo tanto al niño como al equipo de la residencia.

"No vamos a permitir situaciones de violencia"

La funcionaria fue enfática al señalar que la actual gestión mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes.

"Somos una gestión que no va a tapar estas cosas. No las vamos a permitir de ninguna manera. No queremos que ningún tipo de situación de maltrato, violencia o destrato suceda dentro de las residencias", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el criterio de actuación del COPNAF es intervenir de forma inmediata cada vez que exista una situación que pueda afectar la integridad de un niño.

El rol de la comunidad

Durante la entrevista, Buchholz destacó también la reacción de la comunidad de Viale, al considerar que la difusión del caso permitió visibilizar una situación que requería una rápida intervención.

"Celebramos que la comunidad se preocupe. Cuidar a los niños nos corresponde a todos. Estas situaciones nos interpelan y es importante que cualquier hecho que pueda vulnerar derechos sea informado", expresó.

Asimismo, recordó que el organismo cuenta con canales formales para recibir denuncias y consultas cuando existan sospechas de situaciones de maltrato o incumplimiento del deber de cuidado.

La Justicia ya investiga el caso

En paralelo a la actuación administrativa del COPNAF, la Justicia también tomó intervención.

Buchholz confirmó que existe una denuncia en trámite y aseguró que el organismo colaborará con toda la documentación y la información que le sea requerida durante la investigación.

"Nosotros estaremos a total disposición de la Justicia. Mientras tanto, nuestro principal compromiso es garantizar el cuidado del niño, su contención y todo el acompañamiento que necesite para atravesar esta situación", concluyó.