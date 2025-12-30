Thomi, un niño de la ciudad de Viale, cumple este lunes 29 de diciembre tres años y, pese a su corta edad, ya se ha convertido en un verdadero apasionado del automovilismo. Su admiración tiene nombre y apellido: Mariano Werner. Tal es el cariño que siente por el reconocido piloto entrerriano que su cumpleaños fue íntegramente ambientado con la temática de su ídolo.

La emoción se adelantó ayer domingo 28 de diciembre, cuando Thomi recibió una inesperada sorpresa: un video saludo de Mariano Werner, un gesto que llenó de alegría a toda la familia y transformó la previa del festejo en un recuerdo imborrable.

La iniciativa surgió de sus padres, quienes decidieron escribirle al automovilista paranaense para contarle la historia de este “fan chiquito”. Junto a la carta, enviaron una foto compuesta por distintas secuencias del niño, captadas mientras andaba en su motito de juguete y también frente a los boxes de Werner durante la última competencia disputada en el Autódromo Ciudad de Paraná. Además, hicieron llegar un pequeño souvenir como recuerdo.

En parte del mensaje, la mamá de Thomi, Celeste, relató el origen de esta pasión familiar por el Turismo Carretera: “Mi papá, hincha de Ford de toda la vida, me transmitió la pasión por el TC, y hoy junto a Maxi hacemos lo mismo con Thomi”. También destacó que cada domingo de carrera se convierte en un momento especial para la familia, alentando juntos al piloto entrerriano.

Celeste contó además que este año fue el primero en el que pudieron asistir todos juntos al Autódromo Ciudad de Paraná, aunque no lograron acercarse a Werner debido a la gran cantidad de público. Sin embargo, eso no apagó el entusiasmo del pequeño, que “juega todo el día a que es Werner, anda con su moto corriendo por todos lados y diciendo que es ‘Welnel’”.

La mamá también subrayó que, gracias al automovilismo, Thomi ya ha generado lazos con otros fanáticos: “Con apenas dos años, no tiene ningún problema para socializar y siempre genera sonrisas”.

El gesto de Mariano Werner no solo hizo inmensamente feliz a Thomi en la antesala de su tercer cumpleaños, sino que volvió a poner en evidencia el fuerte vínculo que el piloto mantiene con su público. Un lazo que se renueva con los más pequeños, sembrando pasión, sueños e ilusión desde temprana edad en el corazón de los futuros fierreros.