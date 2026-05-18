Viale- El bloque de concejales de Unidad y Compromiso presentó ante el Honorable Concejo Deliberante un ambicioso proyecto de ordenanza que busca transformar el acceso a la salud deportiva en nuestra ciudad. La iniciativa, que lleva la firma de los ediles Georgina Bieri, German Utz, Romina Sanabria y Oscar Miró, propone la creación del programa municipal “Deporte Seguro”.

¿De qué se trata la propuesta?

Los concejales explicaron que el proyecto nace de la escucha activa a padres, madres y deportistas que manifestaron las crecientes dificultades para acceder a los estudios de aptitud física. El objetivo central es garantizar que todos los deportistas de los clubes y escuelas de Viale —sin importar su edad— cuenten con:

• Gestión única e integrada de los controles de salud y evaluaciones de aptitud física a cada niño, adolescente o adulto deportista de Viale.

• Detección temprana de patologías para evitar riesgos en la práctica deportiva.

• Seguimiento estadístico de los casos.

Durante la presentación de los argumentos en la última sesión, la concejal Romina Sanabria destacó la visión preventiva de la norma. Al exponer los fundamentos, sostuvo que "invertir en prevención no sólo salva vidas sino que también reduce costos a largo plazo en el sistema de salud".

Los ediles afirmaron que los efectores públicos de salud deben garantizar y asegurar que estos controles sean realmente accesibles y gratuitos para toda la comunidad deportiva; además, un electrocardiograma u otro estudio diagnóstico puede permitir la detección temprana y la derivación a un especialista para casos que requieran mayores controles y atención diferenciada.

“Lo que se invierte ahora en deportes y prevención se ahorra en tratamientos y enfermedades crónicas después”, señalaron fuentes del bloque en declaraciones a los medios locales.