Tomás Chancalay no olvida sus raíces. Cada vez que le toca hablar de su carrera, el punto de partida es el mismo: Viale. Allí, en Arsenal, comenzó una historia que lo llevó a debutar en Primera División, jugar en Racing, ser sparring de la Selección Argentina en un Mundial y construir su presente en la MLS, hoy con la camiseta de Minnesota United.

En diálogo con Guido Trossero, el entrerriano repasó su camino, sus aprendizajes y los sueños que todavía lo movilizan.

El origen: Arsenal de Viale y una pelota desde la cuna

“Arranqué en Arsenal a los tres años. Igual creo que empecé prácticamente al nacer, porque tengo fotos con una pelota al lado”, contó entre risas.

Su infancia estuvo atravesada por el fútbol. Torneos municipales, viajes a Santa Fe para probarse y el acompañamiento constante de su familia marcaron sus primeros pasos. De aquel grupo de siete u ocho chicos que viajaron a probarse a Colón, solo él continuó el proceso hasta quedar en el club santafesino.

La cercanía geográfica fue clave para sobrellevar el desarraigo. “Tuve la bendición de estar cerca de mi familia. Muchos chicos pasan años sin ver a los suyos. Yo pude tenerlos siempre acompañándome”, destacó.

El debut en Colón y el salto a Racing

Su estreno en Primera División con Colón, ante Rosario Central, fue uno de los momentos más emotivos de su vida. “Fue un sueño personal que terminó siendo un sueño familiar también”, recordó.

Los goles en el estadio Sabalero, con amigos y familiares en la tribuna, fueron consolidando su nombre. Luego llegó el llamado de Racing. La decisión fue inmediata.

“Era un equipo grande como Racing. Fue una decisión muy fácil. Armamos los bolsos y nos fuimos con mi mujer y mi hijo a Buenos Aires”, relató.

El cambio implicó mayor exposición y presión. Críticas, redes sociales y exigencias constantes forman parte del día a día en un club grande. “Con el tiempo aprendí a no mirar lo que dicen en redes. Lo negativo siempre puede afectar, aunque uno crea que es fuerte mentalmente”, confesó.

En la Academia fue dirigido por Fernando Gago, a quien admiraba como jugador. “Fue muy lindo que me dirija. Era muy exigente en el cuidado personal y físico. Aprendí mucho con él”, señaló.

La Selección y el Mundial como sparring

Chancalay también tuvo su experiencia en la Selección Sub-20 y fue sparring en el Mundial de Rusia 2018. Compartir entrenamientos con figuras de élite fue una escuela acelerada.

“Lo que más te sirve es ver cómo viven, cómo se cuidan, cómo trabajan. Absorbés todo”, explicó.

Dubái: un cambio cultural y futbolístico

Luego de su etapa en Argentina, decidió emigrar a Emiratos Árabes Unidos. La experiencia en Dubái fue, según sus palabras, “un cambio grandote”, pero positivo.

“La cultura me sorprendió para bien. Son muy de juntarse, de compartir comidas, como nosotros”, contó.

En lo futbolístico, destacó que es una liga física y técnica, aunque con más espacios que en Argentina. “El fútbol argentino es único. Acá se cuidan mucho los detalles; allá a veces quedan más expuestos”, analizó.

La adaptación incluyó clases de inglés y un fuerte acompañamiento familiar. Su hijo comenzó la escuela allí y vivieron una etapa que, según él, los fortaleció como familia.

Estados Unidos y el crecimiento de la MLS

Tras su paso por Dubái, llegó el llamado de New England Revolution, en Boston. La decisión fue rápida y el cambio, profundo.

“Boston nos encantó. Mi hijo aprendió inglés fluido y nació mi segunda hija”, relató.

Chancalay destacó el crecimiento sostenido de la MLS, especialmente tras la llegada de Lionel Messi. “Antes muchos venían a retirarse. Hoy vienen jugadores jóvenes, la liga es fuerte y está en constante crecimiento”, afirmó.

Actualmente, el entrerriano defiende los colores de Minnesota United. “Estoy muy contento, metiéndole todas las pilas y ojalá podamos ganar algún torneo”, expresó.

Enfrentar a Messi y los sueños pendientes

Tuvo la oportunidad de ser sparring de Lionel Messi y también de enfrentarlo en la MLS. “Lo que él genera es increíble. Es lindo verlo, pero feo enfrentarlo”, admitió.

Entre sus recuerdos más especiales figuran un gol ante Inter Miami y otro en Dubái desde afuera del área.

De cara al futuro, su deseo es claro: “Me encantaría ganar un torneo. Voy a luchar para que pase”.

El regreso a casa

Cada vez que vuelve a Viale, Chancalay busca reconectar con lo esencial: asados interminables, amigos, familia y partidos del Paraná Campaña.

“En algún momento voy a volver a jugar en Arsenal. Seguro. Mi mujer se va a morir, pero voy a volver”, bromeó.

Competitivo incluso en el pádel y matero de amargo, Chancalay demuestra que detrás del futbolista internacional sigue estando el chico de Viale que nació con una pelota al lado.